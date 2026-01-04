देवरिया में फिर लौटी ठंड, बदली और सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन

जागरण संवाददाता, देवरिया। एक बार फिर मौसम ने अचानक शनिवार को यू टर्न ले लिया। एक दिन पूर्व साफ मौसम के बीच जहां लोगों ने धूप का आनंद उठाया। वहीं शनिवार को एक बार फिर से आसमान में बदली छाई रही।

पूरे दिन भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए। कोहरे की जगह आसमान से हल्की फुहारें पड़ती रहीं। सर्द हवाओं ने गलन को और भी बढ़ा दिया। जिससे लोग परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है।

सुबह से लेकर शाम में आसमान में बादल छाए रहे। दो पहर बाद ही अंधेरा छाने लगा। सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। जिसे आवश्यक कार्य था, वहीं व्यक्ति घर से बाहर निकला। शहर में लोग कम संख्या में पहुंचे।

सिविल लाइंस रोड, मालवीय रोड, कोतवाली रोड, जेल रोड, सीसी रोड, कसया रोड के अलावा राघव नगर, देवरिया रामनाथ समेत कई स्थानों पर लोगों को सड़क के किनारे से लकड़ी व पत्ते का प्रबंध कर अलाव जलाकर आग सेंकते देखा गया। ठंड में सबसे अधिक गरीबों को परेशान देखा गया। ठंड के कारण पशु पक्षियों को बेहाल देखा गया।