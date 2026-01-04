Language
    देवरिया मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा में चूक, पांचवीं मंजिल पर मिला लापता बच्चा

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:15 PM (IST)

    देवरिया मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक चार वर्षीय बच्चा अपनी दादी के पास से सीढ़ियों से चढ़कर पांचवीं मंजिल पर पहुंच गया। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देवरिया। मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। शनिवार को एक चार वर्ष का बच्चा अपनी दादी के पास से सीढ़ी के रास्ते पांचवीं मंजिल पर पहुंच गया। तकरीबन दो घंटे की खोजबीन करने के बाद अस्पताल में उपचार कराने आई अन्य महिलाएं बच्चे की खोजबीन में जुटी और पांचवीं मंजिल पर बच्चा रोते हुए मिला। जिसे मां को सौंपा गया।

    खुखुंदू थानाक्षेत्र के परसिया मिश्र गांव की एक महिला के हाथ की हड्डी टूट गई थी। वह अपने चार वर्षीय बच्चे के साथ आई महिला को अपने बच्चे को सौंप कर डाक्टर को दिखाने लगी। ऐसे में महिला की आंख लग गई और बच्चा महिला को छोड़ कर अपनी मां को खोजते हुए नवीन ओपीडी के सीढ़ी पर चढ़ते हुए प्रथम तल, दूसरा तल, तीसरा तल के बाद वह पांचवीं मंजिल पर सबसे ऊपर छत पर पहुंच गया।

    उधर बच्चे की मां अपने टूटे हुए हाथ का प्लास्टर कराकर लौटी तो पता चला उसका बच्चा गुम हो गया है। उसके बाद उसके साथ आई महिला और और लोग भी उसे ढूंढने लगे। वह पांचवीं मंजिल पर रोते हुए दो घंटे बाद मिला उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सीएमएस डा. एचके मिश्र ने बताया कि इसकी जानकारी नहीं है। प्रकरण की जांच कर कर कार्रवाई की जाएगी।