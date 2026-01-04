देवरिया मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा में चूक, पांचवीं मंजिल पर मिला लापता बच्चा

जागरण संवाददाता, देवरिया। मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। शनिवार को एक चार वर्ष का बच्चा अपनी दादी के पास से सीढ़ी के रास्ते पांचवीं मंजिल पर पहुंच गया। तकरीबन दो घंटे की खोजबीन करने के बाद अस्पताल में उपचार कराने आई अन्य महिलाएं बच्चे की खोजबीन में जुटी और पांचवीं मंजिल पर बच्चा रोते हुए मिला। जिसे मां को सौंपा गया।

खुखुंदू थानाक्षेत्र के परसिया मिश्र गांव की एक महिला के हाथ की हड्डी टूट गई थी। वह अपने चार वर्षीय बच्चे के साथ आई महिला को अपने बच्चे को सौंप कर डाक्टर को दिखाने लगी। ऐसे में महिला की आंख लग गई और बच्चा महिला को छोड़ कर अपनी मां को खोजते हुए नवीन ओपीडी के सीढ़ी पर चढ़ते हुए प्रथम तल, दूसरा तल, तीसरा तल के बाद वह पांचवीं मंजिल पर सबसे ऊपर छत पर पहुंच गया।