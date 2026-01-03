Deoria Circle Rate 2026: नई मूल्यांकन सूची जारी, सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं
देवरिया में सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीएम की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 2024 की मूल्यांकन सूची को मंजूरी दे दी है, जिससे आम जनता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवरिया। सर्किल रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति ने अगस्त 2024 में जारी मूल्यांकन सूची पर मुहर लगा दी है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 व द्वितीय संशोधन नियमावली, 2013 के नियम-4 (1) के तहत सर्किल रेट का परीक्षण किया जाता है। बाजार मूल्य व सर्किल रेट के परीक्षण में अंतर पाए जाने पर बढ़ोतरी की जाती है। जिला प्रशासन ने इस बार भी जन सामान्य से आपत्ति व सुझाव मांगे थे।
अधिवक्ताओं व जन सामान्य की ओर से सर्किल रेट में बदलाव नहीं किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया था। जिला प्रशासन ने आपत्तियों व सुझावों पर विचार किया। डीएम दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में एडीएम वित्त एवं राजस्व, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, एसडीएम व उप निबंधक सदर, सलेमपुर, रुद्रपुर, बरहज व भाटपाररानी के साथ बैठक कर प्रचलित मूल्यांकन सूची को लेकर पुनरीक्षण पर विचार-विमर्श किया गया।
भू-संपत्तियों के खरीद व बिक्री की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया गया। जिसमें यह पाया गया कि जिले में भूमि व अन्य संपत्तियों की प्रचलित दरें वर्तमान में लागू न्यूनतम मूल्यांकन सूची के अनुरूप हैं। समिति ने वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची में निर्धारित दरों को यथावत रखने की संस्तुति की। जिसके तहत 30 अगस्त 2024 की प्रभावी मूल्यांकन सूची में निर्धारित सभी दर एक जनवरी 2026 से प्रभावी हो गई है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व रामशंकर ने बताया कि अधिवक्ताओं व जन सामान्य की ओर से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। जिसका परीक्षण कर दरों को यथावत रखा गया है।
