Deoria Accident: स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, सोनूघाट। एक ही परिवार के तीन लोग एक ही बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदार के घर से लौटते समय रास्ते में स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को उपचार के लिए महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कालेज भेजा गया है।

खुखुन्दू थाना क्षेत्र के लाला बड़िहा गांव निवासी एक ही परिवार के तीन लोग 35 वर्षीय अनिल पुत्र सुदामा प्रसाद, 15 वर्षीय मुस्कान पुत्री पप्पू प्रसाद और 16 वर्षीय विशाल पुत्र राजेश एक ही बाइक पर सवार होकर भलुअनी थाना क्षेत्र के करमटार गांव में अपने रिश्तेदार राधेश्याम प्रसाद के घर गए थे। वहां से लौटते समय भलुअनी थाना क्षेत्र के परसिया अजमेर के पास देवरिया की ओर से बरहज जा रही स्कार्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी।