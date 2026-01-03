Language
    Deoria Accident: स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

    By Nikhilesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:13 PM (IST)

    भलुअनी थाना क्षेत्र के परसिया अजमेर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रिश्तेदार के घर से लौट रहे एक ही परिवार के तीन लोग बाइक पर सवार थे, तभी एक स्कॉर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, सोनूघाट। एक ही परिवार के तीन लोग एक ही बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदार के घर से लौटते समय रास्ते में स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को उपचार के लिए महर्षि देवरहवा बाबा मेडिकल कालेज भेजा गया है।

    खुखुन्दू थाना क्षेत्र के लाला बड़िहा गांव निवासी एक ही परिवार के तीन लोग 35 वर्षीय अनिल पुत्र सुदामा प्रसाद, 15 वर्षीय मुस्कान पुत्री पप्पू प्रसाद और 16 वर्षीय विशाल पुत्र राजेश एक ही बाइक पर सवार होकर भलुअनी थाना क्षेत्र के करमटार गांव में अपने रिश्तेदार राधेश्याम प्रसाद के घर गए थे। वहां से लौटते समय भलुअनी थाना क्षेत्र के परसिया अजमेर के पास देवरिया की ओर से बरहज जा रही स्कार्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी।

    हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान अनिल पुत्र सुदामा प्रसाद की मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची भलुअनी पुलिस ने घायलों को मेडिकल कालेज भिजवाया और स्कार्पियो वाहन को कब्जे में लेकर थाने ले गई। घटना की जांच की जा रही है।