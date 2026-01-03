बस्ती में बुलडोजर एक्शन से मची खलबली, बीच शहर इस वजह से हुई कार्रवाई
जागरण संवाददाता, बस्ती। नगर पालिका परिषद की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को अभियान चलाया गया। राजकीय इंटर कालेज के पास नाले पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण कारियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। अधिशासी अधिकारी ने चेतावनी दिया कि अगर दोबारा कोई अतिक्रमण करता मिला तो कार्यवाही की जाएगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा।
अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता दिन में तीन बजे नपा टीम के साथ राजकीय इंटर कालेज के पास पहुंचे। यहां पर जो लोग नाले पर गिमटी रखे थे या फिर अपनी दुकान का सामना रखे थे, जेसीबी से उन्हें हटाया गया। जैसे जैसे नाले से अतिक्रमण हटाया जा रहा था वैसे वैसे नाले की भी सफाई कराई जा रही थी।
ईओ ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए रोस्टर बनाया गया है। उसके ही अनुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि नाले पर अतिक्रमण की वजह से उसकी सफाई नहीं हो पा रही थी। जिससे सिल्ट के साथ कचरा भी फंसा था।
कई बार अतिक्रमण कारियों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी नाले से अवैध कब्जा नही हटाया गया था। जेसीबी से अवैध कब्जे को हटाया गया। चेतावनी दी गई दोबारा काबिज होने पर विधिक कार्यवाही की जद में आएंगे। कहा कि गांधीनगर चौकी तक अभियान चलाया जाएगा। जो भी नाले पर अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा।
पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। अतिक्रमण की समस्या जब खत्म हो जाएगी तो जाम की भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। इस दौरान कर निर्धारण अधिकारी डा. उदयभान, राजस्व निरीक्षक आशुतोष सिंह, रोहित पांडेय, कर संग्राहक शुभम, निर्माण मेट विक्रम सिंह, सफाई नायक राजाराम, अश्वनी सहित अन्य मौजूद रहे।
बैठक के बाद अतिक्रमण हटाव अभियान में आएगी तेजी
रोस्टर के अनुसार चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कुछ दिन के लिए विराम लग गया है।व्यापारी ईओ से मिलकर वार्ता किए। उनसे कहा कि वह लोग खुद ही अतिक्रमण हटा लेंंगे। जिस पर ईओ ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया। कहा कि व्यापारी उनसे मिलकर अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने में अपना सहयोग देने की बात कहें हैं।
व्यापारियों का कहना है कि वह लोग स्वयं खुद ही अपना अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। दुकान के सामने कोई ठेला व अन्य दुकान नहीं लगने देंगे। इस संबंध में योजना बनाने के लिए ईओ ने सात जनवरी को नगर पालिका में व्यापारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर वृहद योजना बनाई जाएगी। उसके बाद अभियान में आएगी।
