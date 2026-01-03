बस्ती में प्रशासन सख्त, हाइवे किनारे खड़े भारी वाहनों को खदेड़ा

जागरण संवाददाता, बस्ती। बढ़ते सड़क हादसों और कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और यातायात पुलिस नेकार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मुख्य हाइवे अयोध्या-बस्ती- गोरखपुर फोरलेन के किनारे अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों (ट्रकों और ट्रालों) को हटाने का अभियान चलाया गया।

पिछले कुछ दिनों में हुए विश्लेषण में यह बात सामने आई थी कि पटरियों के किनारे खड़े अनियंत्रित वाहन रात के समय और कोहरे में हादसों का मुख्य कारण बन रहे हैं। कई बार तेज रफ्तार वाहन सड़क किनारे खड़े इन ट्रकों से टकरा जाते हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान होता है।

इसी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर यातायात पुलिस टीम ने विभिन्न ब्लैक स्पाट्स (संवेदनशील इलाकों) का दौरा किया और वहां खड़े वाहनों को तुरंत हटवाया। यातायात प्रभारी अवधेश तिवारी ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस ने न केवल वाहनों को हटवाया, बल्कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दर्जनों वाहन स्वामियों के खिलाफ चालान भी काटे।

प्रभारी ने बताया कि कई ट्रक चालक सड़क की सफेद पट्टी के अंदर ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और पीछे से आने वाले वाहनों को रास्ता नहीं मिल पाता। सड़क किनारे अवैध पार्किंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह न केवल यातायात को बाधित करती है, बल्कि लोगों की जान के लिए भी खतरा है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य सड़क को अवरोध मुक्त बनाना है ताकि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस या अन्य वाहनों को निकलने में परेशानी न हो। इस दौरान प्रभारी यातायात अवधेश तिवारी, एसआइइ यातायात नन्हेलाल, सुरेश राजभर, नागेंद्र यादव, मुख्य आरक्षी कृष्णानंद पांडेय, अभिषेक यादव, चंद्रजीत यादव आदि मौजूद रहे