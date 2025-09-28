देवरिया मेडिकल कॉलेज में बनेगा 12 बेड का ICU वार्ड, रेफर करने की समस्या खत्म

देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में 12 बेड का नया आईसीयू वार्ड खुलने जा रहा है। इससे गंभीर रोगियों को रेफर करने की समस्या दूर होगी। नया आईसीयू वार्ड नवीन ओपीडी के तृतीय तल पर स्थापित किया जाएगा जिसके लिए डेंगू वार्ड को स्थानांतरित किया गया है। कॉलेज प्रशासन मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने में जुटा है।

सौरभ कुमार मिश्र, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में 12 बेड का नया आइसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) वार्ड बनेगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नवीन ओपीडी के तृतीय तल पर आइसीयू वार्ड खोला जाएगा। पूरा वार्ड एसी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेंटीलेटर समेत अन्य उपकरण वार्ड में बेड के साथ रखे जा रहे हैं। अन्य उपकरण जिनकी कमी है, उसे मंगाया गया है। अब मेडिकल कॉलेज में बालिग रोगियों को आइसीयू की सुविधा मिलेगी। मेडिकल काॅलेज की स्थापना को चार वर्ष हो गए। अभी तक बालिग रोगियों के लिए आइसीयू की सुविधा नहीं उपलब्ध हो सकी थी। ऐसे में मेडिकल काॅलेज की इमरजेंसी या वार्ड में रोगी जब भी गंभीर होता था उसे बीआरडी मेडिकल काॅलेज रेफर किया जाता था।