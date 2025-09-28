Language
    देवरिया मेडिकल कॉलेज में बनेगा 12 बेड का ICU वार्ड, रेफर करने की समस्या खत्म

    By SAURABH MISHRA Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में 12 बेड का नया आईसीयू वार्ड खुलने जा रहा है। इससे गंभीर रोगियों को रेफर करने की समस्या दूर होगी। नया आईसीयू वार्ड नवीन ओपीडी के तृतीय तल पर स्थापित किया जाएगा जिसके लिए डेंगू वार्ड को स्थानांतरित किया गया है। कॉलेज प्रशासन मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने में जुटा है।

    महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल काॅलेज में स्थापना काल से नहीं था बालिग रोगियों के लिए आईसीयू। जागरण

    सौरभ कुमार मिश्र, देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में 12 बेड का नया आइसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) वार्ड बनेगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नवीन ओपीडी के तृतीय तल पर आइसीयू वार्ड खोला जाएगा। पूरा वार्ड एसी है।

    वेंटीलेटर समेत अन्य उपकरण वार्ड में बेड के साथ रखे जा रहे हैं। अन्य उपकरण जिनकी कमी है, उसे मंगाया गया है। अब मेडिकल कॉलेज में बालिग रोगियों को आइसीयू की सुविधा मिलेगी।

    मेडिकल काॅलेज की स्थापना को चार वर्ष हो गए। अभी तक बालिग रोगियों के लिए आइसीयू की सुविधा नहीं उपलब्ध हो सकी थी। ऐसे में मेडिकल काॅलेज की इमरजेंसी या वार्ड में रोगी जब भी गंभीर होता था उसे बीआरडी मेडिकल काॅलेज रेफर किया जाता था।

    कई रोगियों की रास्ते में ही मृत्यु तक हो जाती थी। कई रोगी निजी अस्पतालों में उपचार के लिए चले जाते थे और उनका आर्थिक शोषण किया जाता था। अब इससे रोगियों को निजात मिलेगी।

    डेंगू वार्ड में चलेगा आइसीयू

    डेंगू वार्ड नवीन ओपीडी में तृतीय तल पर चलता था। उसे इसी भवन में द्वितीय तल पर शिफ्ट किया गया है। आइसीयू के लिए बेड आदि उपकरण वार्ड में पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि डेंगू के रोगियों को अब बिना एसी वार्ड में भर्ती किया जाएगा। द्वितीय तल पर वार्ड में एसी की सुविधा नहीं है। चिकित्सकों के अनुसार एसी वार्ड में डेंगू के रोगी जल्दी स्वस्थ होते हैं।

    मेडिकल काॅलेज में आइसीयू वार्ड खाेलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रोगियों की सुविधा को देखते हुए आइसीयू वार्ड को शुरू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मानव संसाधन की कमी है, उसे पूरा करने का प्रयास भी चल रहा है।

    -डाॅ. राजेश बरनवाल, प्रधानाचार्य, महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल काॅलेज