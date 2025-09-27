Language
    'सपा नेता लाल बिहारी यादव ने चरित्र हनन किया', मतांतरण मामले में पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

    By SAURABH MISHRA Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:01 PM (IST)

    देवरिया में एक युवती ने सपा नेता लाल बिहारी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने आरोप लगाया कि लाल बिहारी यादव ने सार्वजनिक रूप से उसका चरित्र हनन किया है। युवती ने सपा के प्रतिनिधिमंडल पर भी नाराजगी जताई और कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। युवती का कहना है कि उसे एक दुकानदार ने नौकरी से निकाल दिया।

    मतांतरण मामले में पीड़िता के चरित्र पर लांछन लगा फंसे नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। मतांतरण मामले में एसएस माल के मालिक, उसकी पत्नी व साले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती ने जिले में 25 सितंबर को लखनऊ से आए सपा के प्रतिनिधि मंडल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।

    प्रतिनिधि मंडल में शामिल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने मतांतरण का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती का नाम लेकर उसका माल में काम करने वाले एक युवक से अवैध संबंध की बात कही थी।

    इसके अलावा उस कर्मचारी ने युवती के खाते में लाखों रुपये भेजने की बात मीडिया में सार्वजनिक की। इन आरोपों का खंडन करते हुए युवती शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखी।

    युवती ने अपने यूनियन बैंक आफ इंडिया के खाते का स्टेटमेंट निकलवाया था। उसे मीडिया के सामने रखा और बताया कि उसका खाता बैंक में तब से खुला है तब आज जब 10 लाख रुपये जमा नहीं हुए हैं और न ही निकाले गए हैं। अधिकतम 2.25 लाख रुपये मेरे खाते में रहे हैं

    । बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जांच टीम 25 सितंबर को देवरिया आई थी। प्रतिनिधि मंडल उस्मान गनी व उनके परिवार से मिला लेकिन मैं अखिलेश यादव के यादव परिवार से मैं हूं तो मुझसे कोई नहीं मिला।

    विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लालजी यादव ने मेरा नाम लेकर मुझसे माल में करने वाले एक युवक से अवैध संबंध का आरोप लगाया और मेरा चरित्र हनन किया। यह समाचार चैनलों व इंटरनेट मीडिया पर भी चल रहा है।

    युवती ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव, सलेमपुर के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी, सांसद रामभुआल निषाद, पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, पूर्व विधायक गजाला लारी समेत 16 सदस्य प्रतिनिधि मंडल में शामिल सभी नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाली में पुलिस को तहरीर दी है।

    युवती की इस कार्रवाई के बाद जिले में सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि युवती ने तहरीर दी है। मामले की जांच की जा रही है, जो भी कानून सम्मत होगा, कार्रवाई की जाएगी।

    दुकानदार ने युवती को काम से हटाया

    देवरिया: एसएस माल में पूर्व में कार्य कर चुकी युवती मौजूदा समय में मालवीय रोड में एक व्यक्ति के कपड़े की दुकान में कार्य कर रही थी। वह बिल आदि काटती थी। एसएस माल के मालिक पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद दुकान के स्वामी ने युवती को बाहर का रास्ता दिखा दिया। युवती ने बताया कि दुकानदार भी मुस्लिम है, इसलिए मुझे बाहर कर दिया।