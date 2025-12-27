UP SIR Updates: नहीं बढ़ी एसआईआर की डेट, 31 को मतदाता सूची का प्रकाशन, चित्रकूट में लाख वोटर के नाम कटेंगे

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। UP SIR Updates: विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जनपद में मतदाता सूची की मैपिंग और डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रथम चरण में गणना प्रपत्र जमा न करने वाले और जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है, ऐसे कुल 1,00,998 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मतदाता सूची वर्ष 2003 से 2025 के बीच जिन 14,877 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाएंगे। अब अभियान के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है।

विधानसभा वाइज कितने मतदाता जनपद की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,85,302 और मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में 3,53,646 मतदाता पंजीकृत हैं। इस प्रकार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 7,38,948 है। इनमें से 6,37,954 मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया है, जो कुल मतदाताओं का 86.33 प्रतिशत है। शेष 1,00,998 मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन न हो पाने के कारण उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। इनमें कुछ नए मतदाता भी शामिल हैं, जिनके गणना प्रपत्र समय से जमा नहीं हो सके।

मैपिंग और गणना प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया बंद एसआइआर अभियान के प्रथम चरण का कार्य शुक्रवार को पूर्ण हो गया। इसके तहत मतदाता सूची की मैपिंग और गणना प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अब दूसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। इसके बाद 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, ताकि पात्र मतदाता अपने नाम जुड़वाने या त्रुटियों में सुधार करा सकें।

जानें किस विधानसभा में कितने नाम कटेंगे उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश चंद्र निगम ने बताया कि प्रथम चरण पूरा होने के बाद 31 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रथम चरण की प्रक्रिया के बाद चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से 53,594 और मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से 47,404 मतदाताओं के नाम कटने की स्थिति बनी है। इन सभी मामलों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।