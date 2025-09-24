Language
    चित्रकूट में पत्नी ने फंदा लगा दी जान, पुलिस कार्रवाई के डर से पति ने खाया जहरीला पदार्थ

    By praveen kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:36 PM (IST)

    चित्रकूट में एक विवाहिता ने फंदे लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पति ससुर और देवर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मायके वालों के अनुसार रेशू को ससुराल वाले शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पुलिस कार्यवाही के डर से पति ने भी जहर खा लिया जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

    पत्नी की मौत के बाद पति ने भी जान देने की कोशिश की।

    संवाद सूत्र, जागरण, पहाड़ी (चित्रकूट)। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मीर का पुरवा मजरा कलवारा खुर्द में मंगलवार को 22 वर्षीय रेशू ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने पति, ससुर और देवर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कार्यवाही के भय से पति ने घटना के करीब 18 घंटे बाद चूहा मारने वाले जहर को खा लिया। उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेशू पत्नी रामबाबू ने दोपहर करीब साढ़े 12 बजे साड़ी के सहारे तखत पर चढ़कर बल्ली से फंदा लगा ली। पति रामबाबू ने कुछ देर बाद शव को फंदे से नीचे उतारा, लेकिन मायके वालों को दो घंटे बाद फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना पर भाई निलेश मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    रेशू की मां पुनीता देवी ने आरोप लगाया कि रेशू को उसका ससुर मुन्नीलाल प्रजापति और देवर शिवशागर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वह उस पर गंदी नजर रखते थे। जब रेशू ने यह बात पति रामबाबू को बताई, तो उसने उल्टा उसी को डांट दिया और मदद करने के बजाय नजरअंदाज किया।

    मायके पक्ष द्वारा पुलिस कार्रवाई की धमकी देने के बाद बुधवार सुबह करीब आठ बजे रामबाबू ने कर्वी में अपनी मौसी के घर जाकर चूहे मारने की जहर खा ली। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।

    मां ने बताया कि रेशू अभी बीते 10 सितंबर को अपने मायके कर्वी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी क्षेत्र स्थित पडरी गांव आई थी, तभी उसको 16 सितंबर को बुलाने पति रामबाबू आया था। रामबाबू से रेशू का विवाह पिछले साल दो मार्च को हुआ था। वह दो भाई और दो बहनों में तीसरे नंबर की थी।पहाड़ी थानाध्यक्ष अनुपमा तिवारी ने बताया कि अभी मायके पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। साथ ही महिला के पति को नशीला पदार्थ खाने की कोई जानकारी नहीं है।