चित्रकूट में पत्नी ने फंदा लगा दी जान, पुलिस कार्रवाई के डर से पति ने खाया जहरीला पदार्थ

चित्रकूट में एक विवाहिता ने फंदे लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पति ससुर और देवर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मायके वालों के अनुसार रेशू को ससुराल वाले शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पुलिस कार्यवाही के डर से पति ने भी जहर खा लिया जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

संवाद सूत्र, जागरण, पहाड़ी (चित्रकूट)। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मीर का पुरवा मजरा कलवारा खुर्द में मंगलवार को 22 वर्षीय रेशू ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने पति, ससुर और देवर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कार्यवाही के भय से पति ने घटना के करीब 18 घंटे बाद चूहा मारने वाले जहर को खा लिया। उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रेशू पत्नी रामबाबू ने दोपहर करीब साढ़े 12 बजे साड़ी के सहारे तखत पर चढ़कर बल्ली से फंदा लगा ली। पति रामबाबू ने कुछ देर बाद शव को फंदे से नीचे उतारा, लेकिन मायके वालों को दो घंटे बाद फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना पर भाई निलेश मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

रेशू की मां पुनीता देवी ने आरोप लगाया कि रेशू को उसका ससुर मुन्नीलाल प्रजापति और देवर शिवशागर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वह उस पर गंदी नजर रखते थे। जब रेशू ने यह बात पति रामबाबू को बताई, तो उसने उल्टा उसी को डांट दिया और मदद करने के बजाय नजरअंदाज किया।

मायके पक्ष द्वारा पुलिस कार्रवाई की धमकी देने के बाद बुधवार सुबह करीब आठ बजे रामबाबू ने कर्वी में अपनी मौसी के घर जाकर चूहे मारने की जहर खा ली। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है।