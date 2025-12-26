मिट्टी लदा डंपर पलटने से घर के बाहर बैठे 7 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम

जागरण संवाददाता, चंदौली। उतरौत गांव के पास लेवा-इलिया मार्ग पर गुरुवार की दोपहर अनियंत्रित मिट्टी लदा डंपर पलटने से बालक की दबकर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। करीब तीन घंटे तक मौके पर हंगामा की स्थिति बनी रही। पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को हटाया। भारतमाला एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए डंपर से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है।

इलिया-लेवा मार्ग पर स्थित उतरौत गांव के पास छोटू गुप्ता का सात वर्षीय पुत्र प्रियांशु घर के बाहर बैठा था। इसी समय तेज रफ्तार मिट्टी लदा डंपर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकराकर सड़क किनारे बच्चे के ऊपर पलट गया।