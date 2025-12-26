मिट्टी लदा डंपर पलटने से घर के बाहर बैठे 7 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम
उत्तर प्रदेश के चंदौली में मिट्टी से लदा डंपर पलटने से घर के बाहर बैठे 7 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंदौली। उतरौत गांव के पास लेवा-इलिया मार्ग पर गुरुवार की दोपहर अनियंत्रित मिट्टी लदा डंपर पलटने से बालक की दबकर मौत हो गई।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। करीब तीन घंटे तक मौके पर हंगामा की स्थिति बनी रही। पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को हटाया। भारतमाला एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए डंपर से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है।
इलिया-लेवा मार्ग पर स्थित उतरौत गांव के पास छोटू गुप्ता का सात वर्षीय पुत्र प्रियांशु घर के बाहर बैठा था। इसी समय तेज रफ्तार मिट्टी लदा डंपर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकराकर सड़क किनारे बच्चे के ऊपर पलट गया।
इससे प्रियांशु की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने बांस-बल्ली लगाकर लेवा लिया मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण तथा स्वजन शव को सड़क पर रखकर मुआवजे तथा कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा तथा उप जिलाधिकारी चकिया विनय कुमार मिश्र घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।