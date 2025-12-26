चंदौली में 300 से अधिक वनवासी परिवारों को अब मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, बनेंगे पहचान पत्र

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। तहसील चकिया की ग्राम सभा रसिया (मड़ई पर) के वनवासी (मुसहर) समाज के लगभग 300 परिवारों को अब जल्द ही मूलभूत पहचान दस्तावेज और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा सदस्य (आम आदमी पार्टी) संजय सिंह के पत्र के संज्ञान में आने के बाद शासन स्तर से संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वनवासी जाति के 300 परिवारों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा कोई पहचान पत्र नहीं था। ऐसे में सभी तरह की सरकारी योजनाओं के लाभ से वह वंचित थे। इस प्रकरण को आप जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने प्रमुखता से उठाया था।

