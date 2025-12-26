Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदौली में 300 से अधिक वनवासी परिवारों को अब मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, बनेंगे पहचान पत्र

    By Mahendra Kumar Dubey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:49 AM (IST)

    चंदौली में अब 300 से ज्यादा वनवासी परिवारों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। इन परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें सरकार द्वारा चलाई ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। तहसील चकिया की ग्राम सभा रसिया (मड़ई पर) के वनवासी (मुसहर) समाज के लगभग 300 परिवारों को अब जल्द ही मूलभूत पहचान दस्तावेज और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।

    राज्यसभा सदस्य (आम आदमी पार्टी) संजय सिंह के पत्र के संज्ञान में आने के बाद शासन स्तर से संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    वनवासी जाति के 300 परिवारों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा कोई पहचान पत्र नहीं था। ऐसे में सभी तरह की सरकारी योजनाओं के लाभ से वह वंचित थे। इस प्रकरण को आप जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने प्रमुखता से उठाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को पत्र लिखकर बताया था कि रसिया (मड़ई पर) गांव में रहने वाले मुसहर समाज के सैकड़ों परिवार अब तक राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों से वंचित हैं।

    यह भी पढ़ें- महिलाओं को पक्की नौकरी के साथ हर माह 7000 रुपये पगार की पक्की गारंटी, यहां मिलेगी 'बीमा सखी योजना' की पूरी जानकारी

    इन दस्तावेजों के अभाव में वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पिछले 35 वर्षों में किसी भी सांसद या विधायक ने मुसहर समाज की इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया।

    उन्होंने कहा कि जो कार्य दशकों में नहीं हो सका, उसे आम आदमी पार्टी ने मात्र दो महीनों में शासन के संज्ञान में लाकर आगे बढ़ाया है।