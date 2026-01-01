क्या होता है ISO सर्टिफिकेट ? जिसे पाने वाली UP की पहली कलक्ट्रेट बनेगी बुलंदशहर

भूपेंद्र शर्मा, जागरण, बुलंदशहर। बुलंदशहर कलक्ट्रेट यानी डीएम कार्यालय के सभी पटल का माहौल बदला हुआ है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली के मानकों का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक सेवाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है। निर्धारित समय सीमा पर आमजन का काम हो रहा है। आमजन को भटकना नहीं पड़ रहा। फाइलों का अंबार मेज पर नहीं है। सभी अलमारियों में व्यवस्थित रखी हुई हैं।

डीएम कार्यालय से लेकर एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, राजस्व रिकार्ड रूम समेत सभी 30 पटल का कायाकल्प हो चुका है। यह कवायद अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली के मानकों पर खरा उतरने की है। इन मानकों पर सफल होने पर ही बुलंदशहर कलक्ट्रेट को आइएसओ: 9001: 2015 सर्टिफिकेट मिलेगा। आइएसओ प्रमाण पत्र पाने वाली प्रदेश की पहली कलक्ट्रेट बुलंदशहर बनेगी।

कलक्ट्रेट में आमजन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का लाभ मिलेगा। इनके बोर्ड भी कार्यालयों के बाहर लगा दिए गए हैं। इसमें आमजन को दी जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं को समय सीमा में देना, फाइलों का रखरखाव व अन्य कामों को गुणवत्ता पूर्वक किया जा रहा है। इसके लिए नए साल में जनवरी में भारतीय गुणवत्ता परिषद बुलंदशहर कलक्ट्रेट को आइएसओ: 9001: 2015 सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसकी अभी प्रक्रिया चल रही है।

यह है आइएसओ सर्टिफिकेट आइएसओ सर्टिफिकेट एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। इसमें किसी संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) को प्रमाणित किया जाता है। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि वह ग्राहक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद और सेवा लगातार प्रदान कर सकता है। इससे आमजन या ग्राहक की संतुष्टि बढ़ती है। साथ ही दक्षता में सुधार होता है, और यह सभी प्रकार के उद्योगों और संगठनों के लिए लागू होता है।