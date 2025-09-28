Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर ठगों ने प्रशिक्षु कांस्टेबल के खाते से उड़ाए 40 हजार, मोबाइल पर मैसेज आया तो ठगी का पता चला

    By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:43 PM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर में साइबर अपराधियों ने एक प्रशिक्षु पुलिस कांस्टेबल के खाते से 40 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित अजय सिंह ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर मैसेज के जरिए धोखाधड़ी की जानकारी हुई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर ठगों की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    साइबर अपराधियों ने प्रशिक्षु कांस्टेबल के बैंक खाते से 40 हजार निकाले

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। साइबर अपराधियों ने प्रशिक्षु पुलिस के कांस्टेबल को अपना शिकार बनाया है। अपराधियों ने साइबर क्राइम के माध्यम से धोखाधड़ी कर प्रशिक्षु कांस्टेबल के बैंक खाते से 40 हजार रुपये निकाल लिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस लाइन में आरटीसी (रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर) ट्रेनिंग कर रहे अजय सिंह पुत्र जहान सिंह ने बताया कि वह टोली संख्या 15 और चेस्ट संख्या 430 में पुलिस आरटीसी की ट्रेनिंग कर रहा है। 22 सितंबर की शाम उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया, जिससे उसे पता चला कि उसके सैलरी बैंक खाते से 40 हजार रुपये आनलाइन धोखाधड़ी कर निकल गए हैं।

    आरोपितों द्वारा लगातार चार में रुपये निकाले गए हैं। उसके बाद पीड़ित ने हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि ट्रेनी सिपाही की शिकायत पर साइबर ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

    चोरों ने एक मकान में घुसकर उड़ाए जेवर

    संवाद सहयोगी, जागरण, गुलावठी। आसफाबाद चंदपुरा में चोरों ने एक मकान में घुसकर जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित ने गांव के ही दो लोगों पर चोरी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। आसफाबाद चंदपुरा गांव निवासी सद्दाम ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखाया है कि वह रात में अपने घर पर सो रहा था तभी कुछ लोग उनके घर में घुस गए और जेवरात चोरी कर ले गए। चोरी हुए जेवरात लाखों रुपये की कीमत के बताए जा रहे है।

    अचानक सद्दाम की आंख खुल गई और उन्होंने गांव के ही दो युवकों को मकान से कूदकर भागते हुए देखा। सद्दाम ने शोर मचाया लेकिन तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। कोतवाल ने बताया कि महराज व रिजवान निवासी गांव आसफाबाद चंदपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।