साइबर ठगों ने प्रशिक्षु कांस्टेबल के खाते से उड़ाए 40 हजार, मोबाइल पर मैसेज आया तो ठगी का पता चला

Bulandshahar News बुलंदशहर में साइबर अपराधियों ने एक प्रशिक्षु पुलिस कांस्टेबल के खाते से 40 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित अजय सिंह ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर मैसेज के जरिए धोखाधड़ी की जानकारी हुई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर ठगों की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। साइबर अपराधियों ने प्रशिक्षु पुलिस के कांस्टेबल को अपना शिकार बनाया है। अपराधियों ने साइबर क्राइम के माध्यम से धोखाधड़ी कर प्रशिक्षु कांस्टेबल के बैंक खाते से 40 हजार रुपये निकाल लिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की है।

पुलिस लाइन में आरटीसी (रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर) ट्रेनिंग कर रहे अजय सिंह पुत्र जहान सिंह ने बताया कि वह टोली संख्या 15 और चेस्ट संख्या 430 में पुलिस आरटीसी की ट्रेनिंग कर रहा है। 22 सितंबर की शाम उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया, जिससे उसे पता चला कि उसके सैलरी बैंक खाते से 40 हजार रुपये आनलाइन धोखाधड़ी कर निकल गए हैं।

आरोपितों द्वारा लगातार चार में रुपये निकाले गए हैं। उसके बाद पीड़ित ने हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि ट्रेनी सिपाही की शिकायत पर साइबर ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

