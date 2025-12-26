खुशखबरी! बुलंदशहर से अमरोहा तक का सफर हुआ आसान, परिवहन निगम ने रोडवेज बस सेवा की शुरू

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। परिवहन निगम ने बुलंदशहर से अमरोहा का सफर आसान बनाने के लिए एक रोडवेज बस का संचालन शुरू किया है। बुलंदशहर डिपो से प्रतिदिन स्याना-बुगरासी, हसनपुर-अमरोहा के लिए अप-डाउन यह बस सेवा शुरू कर यात्रियों की मुश्किल आसान की है।



दरअसल, दो माह पूर्व अमरोहा डिपो ने एक बस का बुलंदशहर के लिए संचालन किया, जो सुबह को अमरोहा से चलकर हसनपुर होकर भगवानपुर गंगाघाट से होते हुए बुगरासी पहुंचती है।

इसके बाद बुगरासी से स्याना होते हुए बुलंदशहर फिर इसी रास्ते से अमरोहा को वापस रवाना हो जाती है। अब बुलंदशहर डिपो ने एक बस का संचालन करने के लिए सर्वेक्षण कराया। एआरएम परमानंद ने बताया कि बुधवार को एक रोडवेज बस का संचालन शुरू हो चुका है।