खुशखबरी! बुलंदशहर से अमरोहा तक का सफर हुआ आसान, परिवहन निगम ने रोडवेज बस सेवा की शुरू
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बुलंदशहर से अमरोहा के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों का सफर आसान हो गया है। इस नई सेवा से दोनों शहरों क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। परिवहन निगम ने बुलंदशहर से अमरोहा का सफर आसान बनाने के लिए एक रोडवेज बस का संचालन शुरू किया है। बुलंदशहर डिपो से प्रतिदिन स्याना-बुगरासी, हसनपुर-अमरोहा के लिए अप-डाउन यह बस सेवा शुरू कर यात्रियों की मुश्किल आसान की है।
दरअसल, दो माह पूर्व अमरोहा डिपो ने एक बस का बुलंदशहर के लिए संचालन किया, जो सुबह को अमरोहा से चलकर हसनपुर होकर भगवानपुर गंगाघाट से होते हुए बुगरासी पहुंचती है।
इसके बाद बुगरासी से स्याना होते हुए बुलंदशहर फिर इसी रास्ते से अमरोहा को वापस रवाना हो जाती है। अब बुलंदशहर डिपो ने एक बस का संचालन करने के लिए सर्वेक्षण कराया। एआरएम परमानंद ने बताया कि बुधवार को एक रोडवेज बस का संचालन शुरू हो चुका है।
यह रोडवेज बस प्रतिदिन बुलंदशहर से स्याना, बुगरासी होते हुए भगवानपुर गंगाघाट से हसनपुर में प्रवेश कर रही है। यहां से गंगानगर पुल, गंगानगर टी प्वाइंट, जयतौली, शकरगढ़ी, हाकमपुर, रूस्तमपुर, मंगरौला, हथियाखेड़ा, तीसरा मिल, शाहपुर कला, रहरा अड्डा होकर हसनपुर से अमरोहा पहुंच रही है।
इसी मार्ग से अमरोहा से बुलंदशहर के लिए वापस आ रही है। प्रतिदिन इस रोडवेज के अप-डाउन संचालित होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।
