हत्या करने से पहले पिता ने बेटी को पिलाई थी कोल्ड ड्रिंक, पत्नी ने दर्ज कराया 'हैवान' के खिलाफ मुकदमा

संवाद सूत्र, जागरण, अनूपशहर (बुलंदशहर)। बेटी के हत्यारोपित पिता के खिलाफ पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

शुक्रवार को अनीवास नहर में 13 वर्षीया किशोरी का शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। शव की पहचान 13 वर्षीय सोनी पुत्री अजय शर्मा निवासी गांव बिचौला के रूप में की गई।

पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में ही पिता अजय शर्मा द्वारा पुत्री की गला घोटकर हत्या करने का मामला संज्ञान में आ गया था। पुलिस ने तत्काल अजय शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें अजय ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसी ने पुत्री की चुन्नी से गला घोटकर की है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में लोगों में अजय के प्रति रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले से इससे पूरे गांव की बदनामी हो रही है।