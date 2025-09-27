Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्या करने से पहले पिता ने बेटी को पिलाई थी कोल्ड ड्रिंक, पत्नी ने दर्ज कराया 'हैवान' के खिलाफ मुकदमा

    By Ashwani Bhardwaj Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:31 PM (IST)

    Bulandshahr News बुलंदशहर में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। आरोपित पिता ने बेटी को 300 रुपये चोरी करने के शक में गला घोंटकर उसे मार डाला और शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पत्नी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

    prefferd source google
    Hero Image
    बुलंदशहर पुलिस की हिरासत में बेटी का हत्यारोपित, इंसेट में किशोरी सोनी का फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण, अनूपशहर (बुलंदशहर)। बेटी के हत्यारोपित पिता के खिलाफ पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

    शुक्रवार को अनीवास नहर में 13 वर्षीया किशोरी का शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। शव की पहचान 13 वर्षीय सोनी पुत्री अजय शर्मा निवासी गांव बिचौला के रूप में की गई।

    पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में ही पिता अजय शर्मा द्वारा पुत्री की गला घोटकर हत्या करने का मामला संज्ञान में आ गया था। पुलिस ने तत्काल अजय शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें अजय ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसी ने पुत्री की चुन्नी से गला घोटकर की है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में लोगों में अजय के प्रति रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले से इससे पूरे गांव की बदनामी हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को सोनी की मां सुमन ने अपने पति अजय शर्मा के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें अवगत कराया है कि गुरुवार को अजय शर्मा ने उन्हें बताया था कि सोनी ने उसकी जेब से पांच सौ रुपये चोरी कर लिए थे। इसी नाराजगी के चलते वह स्कूल से लाकर उसको मार डाला है और शव नहर में फेंक दिया है। अजय की बात पर सुमन ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन शुक्रवार को सोनी का शव मिलने पर अजय की बात सच साबित हुई। सुमन ने अजय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

    यह भी पढ़ें- पिता बना हैवान, 14 साल की बेटी की चुन्नी से गला घोंटकर कर दी हत्या, शव नहर में फेंका, इस कारण हुआ आगबबूला

    पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अजय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आरोपित ने हत्या से पूर्व बेटी सोनी को खेत पर कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी। बेटी की हत्या का उसे कोई दुख नहीं है।