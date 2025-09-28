Language
    पांच लाख की फिरौती के लिए भतीजे ने की चाचा की हत्या... शव को बाग में दबाया

    By Jagmohan Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:36 PM (IST)

    Bulandshahr News बुलंदशहर के खानपुर में एक भतीजे ने फिरौती के लिए अपने चाचा का अपहरण के बाद हत्या कर दी। पुलिस ने दो दिन बाद शव बरामद किया। राशिद जो बैटरी की दुकान चलाते थे को एक फ़ोन कॉल पर बुलाया गया और फिर मुज्जालिम ने उनका अपहरण कर लिया। फिरौती की मांग पूरी न होने पर हत्या की धमकी दी गई।

    पांच लाख की फिरौती के लिए भतीजे ने की चाचा की हत्या। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर में पांच लाख रुपये की फिरौती के लिए भतीजे ने चाचा का अपहरण कर हत्या कर दी और शव को आम के बाग में दवा दिया। दो दिन की तलाश के बाद पुलिस ने तीसरे दिन आरोपित भतीजे की निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    खाना खानपुर क्षेत्र के गांव अमरपुर निवासी राशिद पुत्र वहीद गांव में ही इनवर्टर-बैटरी की दुकान करता था। मृतक के पुत्र ताहिर ने बताया कि 23 सितंबर की शाम को उसके पिता के मोबाइल पर एक फोन आया, जिसमें इनवर्टर बैटरी खराब होने की बात कहते हुए ठीक करने के लिए बुलाया। उसके पिता राशिद फोन पर मिली जानकारी के अनुसार पेचकस और प्लास आदि लेकर बताए गए पते की तरफ चल दिए।

    आरोप है कि रास्ते में ही राशिद के भतीजे मुज्जालिम पुत्र तौसीफ ने अपहरण कर लिया और 5 लाख की फिरौती देने के लिए मृतक के पुत्र के मोबाइल पर मैसेज कर दिया। मैसेज का कोई जवाब न आने पर फिर दूसरे दिन फिरौती की मांग पूरी न करने पर राशिद की हत्या करने की धमकी दी गई। इसके बाद राशिद के पुत्र ने पुलिस को अवगत कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया।

    पुलिस ने राशिद के मोबाइल पर आखिरी काल को निकलते हुए मुजम्मिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मुजम्मिल ने बताया कि उसने अपने चाचा राशिद की हत्या कर शव को गांव के निकट आम के बाग में दबा दिया है। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर शनिवार की रात राशिद के शव को बाग से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खानपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राशिद की हत्या उसके भतीजे मुजम्मिल ने की है। जिसके आधार पर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।