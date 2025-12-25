बुलंदशहर में कुपोषण के खिलाफ चलेगा अभियान, 4.90 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बच्चों की आंखों की रोशनी, ताकत और बेहतर भविष्य को लेकर बुलंदशहर में नौ माह से पांच वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए एक बार फिर 27 दिसंबर अभियान शुरू हो रहा है और 28 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसके लिए सीएमओ ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. हरेंद्र सिंह बंसल ने बताया कि जिले में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम के तहत नौ माह से पांच साल तक के चार लाख 90 हजार से अधिक बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी।

यह खुराक बच्चों को रतौंधी, कुपोषण और बार-बार बीमार पड़ने से बचाने में कारगर साबित होगी। अभियान में एक भी बच्चा दवा से वंचित छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य, बाल विकास और शिक्षा विभाग इस अभियान में सहभागिता करेंगे।