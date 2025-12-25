Language
    बुलंदशहर में कुपोषण के खिलाफ चलेगा अभियान, 4.90 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक

    By Jagmohan Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:16 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। बच्चों की आंखों की रोशनी, ताकत और बेहतर भविष्य को लेकर बुलंदशहर में नौ माह से पांच वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए एक बार फिर 27 दिसंबर अभियान शुरू हो रहा है और 28 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसके लिए सीएमओ ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

    जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. हरेंद्र सिंह बंसल ने बताया कि जिले में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम के तहत नौ माह से पांच साल तक के चार लाख 90 हजार से अधिक बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी।

    यह खुराक बच्चों को रतौंधी, कुपोषण और बार-बार बीमार पड़ने से बचाने में कारगर साबित होगी। अभियान में एक भी बच्चा दवा से वंचित छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य, बाल विकास और शिक्षा विभाग इस अभियान में सहभागिता करेंगे।

    उन्होंने बताया कि विटामिन ए सिर्फ आंखों की रोशनी ही नहीं बचाता, बल्कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उन्हें गंभीर बीमारियों से भी सुरक्षित रखता है। कमजोर और कुपोषित बच्चों के लिए यह किसी ढाल से कम नहीं।

    इसमें नौ महीने से एक साल तक के बच्चों को आधा चम्मच (एक मिलीलीटर) विटामिन ए सीरप दिया जाएगा। एक साल से पांच साल तक के बच्चों को एक पूरा चम्मच (दो मिलीलीटर) विटामिन ए सीरप दिया जाएगा।

    यह खुराक मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में भी यह दवा पिलाई जाएगी। सीएमओ डॉ. सुनील कुमार दोहरे ने निर्देश दिए हैं कि अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए।

