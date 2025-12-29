बुलंदशहर: जिले के 37 कॉलेजों में बनेंगी वोकेशनल लैब, पढ़ाई के साथ अपने हुनर को भी निखारेंगे छात्र

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ अपने हुनर को भी संवारेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने विद्यार्थियों के लिए राजकीय कॉलेजों के बाद एडिड कॉलेजों में वोकेशनल लैब की स्थापित की जाएंगी। शासन ने 37 कॉलेजों में वोकेशनल लैब निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी है। प्रत्येक कॉलेज में दो ट्रेड संचालित होंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शासन ने जिले के आठ राजकीय कॉलेज और 29 एडिड कॉलेजों में वोकेशनल लैब निर्माण कराने के लिए 1.85 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। प्रत्येक विद्यालय में दो ट्रेड संचालित की जाएंगी। प्रत्येक कॉलेज को पांच लाख रुपये के हिसाब से धनराशि दी गई है।