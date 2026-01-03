Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दुष्कर्म कर मासूम की हत्या करने के दो आरोपित मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, गोली लगने से हुए घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:55 AM (IST)

    बुलंदशहर के सिकंदराबाद में साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दो आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की गोली लगने से दोनों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पुलिस की गोली से घायल बदमाश। जागरण

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में साढ़े चार साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या करने के दोनों आरोपित को पुलिस ने शुक्रवार की रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इनके पास से 315 बोर के दो तमंचे भी बरामद हुए हैं।

    एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के रजपुरा गांव में शुक्रवार की शाम एक बच्ची गंभीर रुप से घायल अवस्था में पड़ी मिली। सूचना पर पुलिस व बच्ची के स्वजन उसको सीएचसी सिकंदराबाद पर लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर किया गया है।

    पीड़ित पिता ने तहरीर में बताया कि जिस बिल्डिंग में वो किराये पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग में दो युवक राजू पुत्र राधे श्याम निवासी भगवानपुर थाना रहरहा बाजार जनपद बलरामपुर और वीरू कश्यप पुत्र रमेश कश्यप निवासी गोला गौरखनाथ थाना कोतवाली लखीमपुर खीरी भी किराये पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर बच्ची खेल रही थी।

    इसके बाद वो बिल्डिंग के पीछे खेत में पड़ी मिली हैं। आशंका जताई गई कि आरोपितों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया है। आरोपितों की गिरफ्तारी को तीन टीमें गठित की गईं थीं। आरोपितों के कांवरा रोड पर निर्माणाधीन कालोनी ईदरीश कहाता में छुपे होने के सूचना मिली। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर गिरफ्तारी का प्रयास किया। पुलिस टीम से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, बहन ने दहेज हत्या का लगाया आरोप

    पुलिस जवाबी फायरिंग की तो दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इससे वह घायल हुए। घायलावस्था में गिरफ्तार राजू और वीरू कश्यप को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक पूछताछ में आरोपितों द्वारा घटना को स्वीकार किया है। आरोपितों से 315 बोर के दो तमंचे, दो जिंदा और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया।