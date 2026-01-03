दुष्कर्म कर मासूम की हत्या करने के दो आरोपित मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, गोली लगने से हुए घायल

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में साढ़े चार साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या करने के दोनों आरोपित को पुलिस ने शुक्रवार की रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए हैं। इनके पास से 315 बोर के दो तमंचे भी बरामद हुए हैं।

एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के रजपुरा गांव में शुक्रवार की शाम एक बच्ची गंभीर रुप से घायल अवस्था में पड़ी मिली। सूचना पर पुलिस व बच्ची के स्वजन उसको सीएचसी सिकंदराबाद पर लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर किया गया है।

पीड़ित पिता ने तहरीर में बताया कि जिस बिल्डिंग में वो किराये पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग में दो युवक राजू पुत्र राधे श्याम निवासी भगवानपुर थाना रहरहा बाजार जनपद बलरामपुर और वीरू कश्यप पुत्र रमेश कश्यप निवासी गोला गौरखनाथ थाना कोतवाली लखीमपुर खीरी भी किराये पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर बच्ची खेल रही थी।