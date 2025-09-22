UP Nerws: तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर, हादसे के बाद भी नहीं रोकी कार, बाइक सवार युवक को सौ मीटर तक घसीटा, मौत

Bulandshahar News बुलंदशहर के खानपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी घायल हो गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक युवक को घसीटता ले गया और फिर फरार हो गया। ग्रामीणों ने चालक के साथी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

संवाद सूत्र, जागरण, खानपुर (बुलंदशहर)। खानपुर क्षेत्र के गांव ढकरौली प्याऊ के निकट एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। टक्कर से पत्नी गिर गई। वहीं पति बाइक में भी फंस गया। टक्कर मारने के बाद चालक ने कार नहीं रोकी और बाइक सवार युवक को करीब सौ मीटर तक घसीटता ले गया। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित चालक फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों ने चालक के साथी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

सोमवार को क्षेत्र के ग्राम मनियाटीकरी निवासी सुनील ने तहरीर में बताया है कि रविवार की शाम को उसका भाई 27 वर्षीय सुशील बाइक से पत्नी के साथ खानपुर में बाजार जा रहा था। ढकरौली प्याऊ के निकट पहुंचते ही गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार पत्नी दूर जा गिरी और पति बाइक में फंस गया। वहीं कार चालक बाइक को करीब सौ मीटर तक घसीटते हुए ले गई। मौके से आरोपित चालक फरार हो गया।