सिर के आधे बाल, आधी दाढ़ी और काट दी आधी मूंछ, कक्षा आठ की छात्रा से करता था छेड़छाड़ और फिर...
Bulandshahar News बुलंदशहर में कक्षा आठ की छात्रा के साथ ट्यूशन जाते समय छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा और उससे मारपीट की। ग्रामीणों ने उसके सिर के आधे बाल आधी दाढ़ी और आधी मूंछ काट दी। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। स्कूल एवं ट्यूशन आते-जाते समय कक्षा आठ की छात्रा से रास्ते में छेड़छाड़ करने वाले आरोपित युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पिटाई की। आरोपित के सिर के आधे बाल भी काट दिए और पुलिस को सौंप दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने छात्रा के स्वजन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। ग्रामीणों द्वारा आरोपित की पिटाई एवं बाल काटने के मामले की भी पुलिस जांच कर रही है। एसएसपी ने कार्रवाई की बात कही है।
परेशान होकर छात्रा ने स्कूल एवं ट्यूशन जाना कर दिया था बंद
कोतवाली देहात के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा आठ में शहर के एक विद्यालय में पढ़ती है। वह रोजाना गांव से वहलीमपुरा ट्यूशन पढ़ने जाती है। आरोप है कि स्कूल एवं ट्यूशन आने-जाने के दौरान एक मुस्लिम युवक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता है। आरोपित की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने स्कूल एवं ट्यूशन जाना बंद कर दिया था।
स्वजन के पूछने पर छात्रा ने रोते हुए आपबीती बताई। सोमवार को स्वजन के साथ ग्रामीणों ने छात्रा को ट्यूशन भेजने के बाद उसका पीछा किया और आरोपित युवक को छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते दबोच लिया। उसके बाद स्वजन ने ग्रामीणों की मदद से आरोपित की पिटाई की और उसके सिर के आधे बाल, आधी दाढ़ी एवं आधी मूंछ काट दी।
यह भी पढ़ें- 'मुझसे दोस्ती नहीं की तो बंद करा दूंगा तुम्हारे पति का नर्सिंग होम,' मेडिकल अफसर ने महिला को दी धमकी
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि आरोपित खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव सरावा दूदूपुर निवासी यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित पुलिस हिरासत में है। ग्रामीणों द्वारा आरोपित की पिटाई एवं बाल काटने के मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।