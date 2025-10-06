'मुझसे दोस्ती नहीं की तो बंद करा दूंगा तुम्हारे पति का नर्सिंग होम,' मेडिकल अफसर ने महिला को दी धमकी
Bulandshahar News बुलंदशहर में एक महिला ने एक मेडिकल अफसर पर दोस्ती का प्रस्ताव देने और नर्सिंग होम बंद करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला ने अफसर पर डेढ़ लाख रुपये की अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार अफसर ने महिला को दोस्ती का प्रस्ताव दिया था जिसे ठुकराने पर नर्सिंग होम बंद करने की धमकी दी।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने एक महिला को दोस्ती करने का प्रस्ताव दिया। महिला ने दोस्ती करने से इन्कार किया तो अधिकारी ने उसके पति का नर्सिंग होम बंद करने की धमकी दी। महिला ने नर्सिंगहोम बंद करने के नाम पर मेडिकल अफसर पर डेढ़ लाख रुपये की अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। महिला ने मामले की शिकायत आइजीआरएस पोर्टल पर की है।
अनूपशहर क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि उनके पति का नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत है। आरोप है कि अनूपशहर में तैनात एक मेडिकल अफसर ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया है। उक्त मेडिकल अफसर ने कहा कि वह उससे दोस्ती कर ले। जब महिला ने दोस्ती का आफर ठुकरा दिया तो पति का नर्सिंग होम बंद करने की धमकी दी। कई बार जाकर नर्सिंग होम पर धमकाया। आरोप है कि नर्सिंग होम बंद करने की धमकी देकर डेढ़ लाख रुपये भी वसूल लिए हैं।
इसके बाद भी उसको और पति को इतना परेशान किया गया कि उन्हें नर्सिंग होम दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा। तंग आकर महिला ने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की। साथ ही सीएमओ आफिस आकर भी शिकायत की।
जांच आरोपित के पास ही पहुंच गई
हालांकि सीएमओ बुखार होने के चलते शिकायतकर्ता महिला को नहीं मिल सके। आइजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायत सीएमओ आफिस से जांच के लिए आरोपित अधिकारी के पास ही पहुंच गई है। सीएमओ डा. सुनील कुमार दोहरे का कहना है कि उनको वायरल बुखार हुआ है। इसलिए वह आफिस बैठे नहीं है। मामला संज्ञान में नहीं है। जांच कराएंगे। जांच के ही कुछ जा सकता है।
नशीला पदार्थ खिलाकर एग्रीमेंट कराने और बंधक बनाने का आरोप
संवाद सूत्र, ककोड़ बुलंदशहर। ककोड़ थाना क्षेत्र के गांव रमानी बुर्ज निवासी रेखा पत्नी टीटू ने एसएसपी को दिये शिकायती पत्र में बताया कि उसके पति टीटू को चार-पांच लोगों ने बंधक बनाकर और नशीला पदार्थ खिलाकर पहले तो चुपचाप बिना पैसे के ही एग्रीमेंट करा लिया था। बाद में आरोपितों ने अपना पैसा बताकर ब्याज लगाकर 18 लाख रुपए दिखा दिए। धोखाधड़ी करके उसके पति को बंधक बनाकर जमीन का बैनामा करा लिया। बताया कि उसके साक्ष्य उसके मौजूद हैं। आरोप है कि उसके पति को आरोपित अपने पास बंधक बनाकर रखते हैं और मारपीट करते हैं। उसके पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। थाना प्रभारी कविश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।
