'मुझसे दोस्ती नहीं की तो बंद करा दूंगा तुम्हारे पति का नर्सिंग होम,' मेडिकल अफसर ने महिला को दी धमकी

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने एक महिला को दोस्ती करने का प्रस्ताव दिया। महिला ने दोस्ती करने से इन्कार किया तो अधिकारी ने उसके पति का नर्सिंग होम बंद करने की धमकी दी। महिला ने नर्सिंगहोम बंद करने के नाम पर मेडिकल अफसर पर डेढ़ लाख रुपये की अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। महिला ने मामले की शिकायत आइजीआरएस पोर्टल पर की है।

अनूपशहर क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि उनके पति का नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत है। आरोप है कि अनूपशहर में तैनात एक मेडिकल अफसर ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया है। उक्त मेडिकल अफसर ने कहा कि वह उससे दोस्ती कर ले। जब महिला ने दोस्ती का आफर ठुकरा दिया तो पति का नर्सिंग होम बंद करने की धमकी दी। कई बार जाकर नर्सिंग होम पर धमकाया। आरोप है कि नर्सिंग होम बंद करने की धमकी देकर डेढ़ लाख रुपये भी वसूल लिए हैं।

इसके बाद भी उसको और पति को इतना परेशान किया गया कि उन्हें नर्सिंग होम दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा। तंग आकर महिला ने आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की। साथ ही सीएमओ आफिस आकर भी शिकायत की। जांच आरोपित के पास ही पहुंच गई हालांकि सीएमओ बुखार होने के चलते शिकायतकर्ता महिला को नहीं मिल सके। आइजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायत सीएमओ आफिस से जांच के लिए आरोपित अधिकारी के पास ही पहुंच गई है। सीएमओ डा. सुनील कुमार दोहरे का कहना है कि उनको वायरल बुखार हुआ है। इसलिए वह आफिस बैठे नहीं है। मामला संज्ञान में नहीं है। जांच कराएंगे। जांच के ही कुछ जा सकता है।