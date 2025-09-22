UP News: गांव के तालाब में दिखा मगरमच्छ, दहशत में ग्रामीण, बोले- यहां से नदी की दूरी 8 किलोमीटर, फिर यह पहुंचा कैसे ?
Bulandshahar News बुलंदशहर के समसपुर गांव के पास तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। एक वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने तालाब में जाल लगाकर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। अधिकारीयों का कहना है की जल्द ही मगरमच्छ को पकड़ लिया जाएगा।
संवाद सूत्र, जागरण, छतारी (बुलंदशहर)। गांव के तालाब में मगरमच्छ के तैरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में है। वन क्षेत्राधिकारी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि मगरमच्छ तालाब में आया कैसे, क्योंकि यहां से नदी या नहर की दूरी आठ किमी से ज्यादा है।
गांव समसपुर के निकट चौढेरा मार्ग पर तालाब है। शनिवार शाम कुछ ग्रामीणों ने देखा कि तालाब में एक बड़ा मगरमच्छ तैर रहा है। जिसको तैरते हुए देखकर एक ग्रामीण ने उसका वीडियो बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। तब से दहशत का माहौल है, ग्रामीण अपने बच्चों के साथ खुद भी तालाब की तरफ नहीं जा रहे हैं।
वहीं उनके द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। रविवार को वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने मगरमच्छ के देखे जाने को लेकर ग्रामीणों से जानकारी की। जिसके बाद तालाब के आसपास जायजा लिया। साथ ही मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जाल लगा दिया है। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि जल्द ही मगरमच्छ को पकड़ लिया जाएगा।
युवक का शव तालाब में मिला, रहस्य गहराया
संवाद सहयोगी, मुजफ्फरनगर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के इंदिरा कालोनी स्थित तालाब में हरिद्वार के 22 वर्षीय युवक अंकुर पाल का शव मिला। युवक तीन दिन पहले अपने मामा के घर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। रविवार को तालाब में शव उतराता हुआ देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और स्वजन को सूचित किया। पिता जयवीर सिंह ने बताया कि अंकुर उनका तीसरा बेटा था। जयवीर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अंकुर की मौत कैसे हुई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारण का पता चलेगा।
