UP News: गांव के तालाब में दिखा मगरमच्छ, दहशत में ग्रामीण, बोले- यहां से नदी की दूरी 8 किलोमीटर, फिर यह पहुंचा कैसे ?

Bulandshahar News बुलंदशहर के समसपुर गांव के पास तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। एक वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने तालाब में जाल लगाकर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। अधिकारीयों का कहना है की जल्द ही मगरमच्छ को पकड़ लिया जाएगा।

संवाद सूत्र, जागरण, छतारी (बुलंदशहर)। गांव के तालाब में मगरमच्छ के तैरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में है। वन क्षेत्राधिकारी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि मगरमच्छ तालाब में आया कैसे, क्योंकि यहां से नदी या नहर की दूरी आठ किमी से ज्यादा है।

गांव समसपुर के निकट चौढेरा मार्ग पर तालाब है। शनिवार शाम कुछ ग्रामीणों ने देखा कि तालाब में एक बड़ा मगरमच्छ तैर रहा है। जिसको तैरते हुए देखकर एक ग्रामीण ने उसका वीडियो बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। तब से दहशत का माहौल है, ग्रामीण अपने बच्चों के साथ खुद भी तालाब की तरफ नहीं जा रहे हैं।