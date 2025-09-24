Bulandshahar News : सोता रह गया परिवार, कमरों को बाहर से बंदकर 25 लाख के जेवरात ले गए चोर

Bulandshahar News बुलंदशहर के गांव हसनपुर जागीर में चोरों ने एक परिवार को कमरे में बंद कर 25 लाख के जेवरात और नकदी चुरा ली। जहां जितेंद्र शर्मा का परिवार सोया हुआ था। चोर पीछे से घर में घुसे और कमरों की कुंडी लगाकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, जागरण, सिकंदराबाद (बुलंदशहर)। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में चोरों ने सो रहे परिवार के लोगों को कमरे में बंद करके लाखों के सोने चांदी के जेवरात व नगदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

क्षेत्र के गांव हसनपुर जागीर निवासी जितेंद्र शर्मा पुत्र रूग्गनलाल खेतीबाड़ी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। पीड़ित जितेंद्र ने बताया कि सोमवार को उनके घर की सभी महिलाएं नवरात्र के चलते माता का गुुणगान करके रात करीब साढ़े 11 बजे के बाद अपने-अपने कमरों में सोने चले गए। सोमवार की रात पीड़ित जितेंद्र, उनकी पत्नी लता व भाभी उषा बरामदे में सो रहे थे। दोनों पुत्र विपुल व अभिषेक परिवार के साथ कमरे में सो रहे थे। गांव के बाहरी छोर पर बने मकान में पीछे की ओर से चोर अंदर घुसे और सो रहे परिवार के कमरों की कुंडी बाहर से लगा दी। इसके बाद चोर आसानी से जेवरात रखे कमरें में दाखिल हुए।

इस दौरान चोर दो अलमारी व संदूक का ताला तोड़कर उनमें में रखे दो किलो के चांदी के जेवरात और चार सोने के सेट, आठ चूड़ी, दो चेन, छह अंगूठी समेत कई जेवरात चोरी कर लिए। पीडित ने बताया कि चोर करीब 25 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। लाखों के जेवरात व करीब सात हजार की नगदी लेकर फरार हो गए। इसी साल 15 मई को विपुल व अभिषेक की शादी हुई थी।