    पुलिस बताती रही हादसा, लेकिन हत्‍या का निकला मामला; पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने की थी शिवम की हत्या

    By Birendra Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    शुरू में पुलिस इसे दुर्घटना मान रही थी, पर जांच में शिवम की हत्‍या का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश के कारण पड़ोसी ने शिवम की हत्‍या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से छानबीन कर रही है।

    गांव के ही हरवेंद्र ने रंजिशन बाइक से मारी थी टक्कर. Concept Photo

    संवाद सहयोगी, धामपुर । थाना क्षेत्र के गांव भटियाना खुशहालपुर में 20 नवंबर को शिवम की हत्या की युवक के पड़ोसी हरवेंद्र ने पुरानी रंजिश के चलते की थी। बुधवार को पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित ने रंजिशन अपनी बाइक से शिवम को टक्कर मार थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव भटियाना खुशहालपुर निवासी लगभग 24 वर्षीय शिवम उर्फ शिवा पुत्र स्व. दिनेश कुमार बीती 20 नवंबर की शाम गांव में ही चचेरे भाई से मिलने गया था। अगले दिन चचेरे भाई की सगाई होनी थी। रात लगभग दस बजे शिवा अपने घर से कुछ दूरी पर मुख्य मार्ग पर बेहोशी की हालत में मिला था, उसके सिर व चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी। सीएचसी में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। स्वजन ने उसकी हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने मृतका की मांग शीला देवी की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस को मृतक के पड़ोसी हरवेंद्र उर्फ नन्हे पुत्र जयपाल सिंह को गिरफ्तार किया है।

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि शिवम शराब का आदी था। कुछ दिन पहले शराब के नशे में उसने हरवेंद्र से गाली-गलाैच व काफी विवाद किया था। जिसके चलते वह शिवम से रंजिश रखने लगा था। 20 नवंबर की रात लगभग साढ़े आठ बजे शिवम हरवेंद्र के घर के सामने नशे की हालत में खड़ा था। इसी दौरान मौका देखकर हरवेंद्र ने अपनी बाइक से जानबूझ कर शिवम को टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर व चेहरे पर गंभीर चोट आई, जिस कारण बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। एएसपी पूर्वी अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

    शुरूआत में पुलिस बताती रही हादसा

    घटना को लेकर शुरूआत में पुलिस स्वजन व मीडिया को गुमराह करती रही। सीओ व थाना प्रभारी हादसे में युवक की मौत होने का दावा करती रही। मंगलवार तक पुलिस इससे हत्या की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। बुधवार को नाटकीय ढंग से आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना को लेकर पुलिस की भूमिका पर शुरूआत से सवाल खड़े हुए हैं।

