UP News: ज्वार खरीद के लिए चार केंद्र खुले, मगर क्यों नहीं पहुंच रहे किसान? अब किया जा रहा जागरुक
महोबा जिले में ज्वार की खरीद के लिए चार केंद्र खोले गए हैं, लेकिन अक्टूबर से शुरू होने के बावजूद अभी तक केवल 28 क्विंटल की खरीद हो पाई है। 1000 क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है। जिला विपणन अधिकारी किसानों को सरकारी केंद्रों पर ज्वार बेचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और दिसंबर के पहले सप्ताह से खरीद में तेजी आने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, महोबा। जिले में ज्वार की खरीद के लिए चार केंद्र खोले गए है। लेकिन अभी तक खरीद कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। अक्टूबर माह में ही केंद्र संचालित कर दिए गए थे, लेकिन अब तक 1000 क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष केवल 28 क्विंटल ही खरीद हो सकी है। दिसंबर के पहले सप्ताह से खरीद में तेजी की संभावना जताई जा रही है। पंजीकृत 38 किसानों का विभागीय स्तर पर सत्यापन कराया जा रहा है।
ज्वार की खरीद के लिए जिले में मंडी महोबा, सूपा, कबरई व पनवाड़ी को क्रय केंद्र बनाया गया है। अब तक केवल कबरई में ही एक किसान से 28 क्विंटर ज्वार की खरीद की गई। जबकि शेष तीन केंद्रों में अभी तक बोहनी ही शुरू नहीं हो सकी। जिला विपणन अधिकारी उदित नारायण सिंह ने बताया कि किसानों को खरीद के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वे सरकारी केंद्र में ही अपनी उपज बेंचे।
यहां ज्वार कम होता है और 1000 क्विंटल ही लक्ष्य दिया गया है। 38 किसानों ने अब तक पंजीयन कराया है। सत्यापन के बाद तौल और नियमानुसार खरीद कराई जाएगी। पिछले साल दिसंबर माह में खरीद में तेजी आई थी। इस बार भी दिसंबर के पहले सप्ताह से खरीद की संभावना है। किसान खरीद के लिए अपना पंजीयन करा लें। केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं बेहतर की कई है। जिससे यहां आने वाले किसानों को कोई दिक्कत न हो सके।
