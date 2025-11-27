UP News: ज्वार खरीद के लिए चार केंद्र खुले, मगर क्यों नहीं पहुंच रहे किसान? अब किया जा रहा जागरुक

जागरण संवाददाता, महोबा। जिले में ज्वार की खरीद के लिए चार केंद्र खोले गए है। लेकिन अभी तक खरीद कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। अक्टूबर माह में ही केंद्र संचालित कर दिए गए थे, लेकिन अब तक 1000 क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष केवल 28 क्विंटल ही खरीद हो सकी है। दिसंबर के पहले सप्ताह से खरीद में तेजी की संभावना जताई जा रही है। पंजीकृत 38 किसानों का विभागीय स्तर पर सत्यापन कराया जा रहा है।

ज्वार की खरीद के लिए जिले में मंडी महोबा, सूपा, कबरई व पनवाड़ी को क्रय केंद्र बनाया गया है। अब तक केवल कबरई में ही एक किसान से 28 क्विंटर ज्वार की खरीद की गई। जबकि शेष तीन केंद्रों में अभी तक बोहनी ही शुरू नहीं हो सकी। जिला विपणन अधिकारी उदित नारायण सिंह ने बताया कि किसानों को खरीद के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वे सरकारी केंद्र में ही अपनी उपज बेंचे।