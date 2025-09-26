प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल ट्रेड शो में जूली देवी से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत को लेकर कही बड़ी बात

UP International Trade Show Greater Noida ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रधानमंत्री मोदी ने विदुर ब्रांड के उत्पादों की सराहना की और समूह सखी जूली देवी से बातचीत की। उन्होंने विदुर ब्रांड को भारतीय उत्पादों का प्रतीक बताते हुए इसे मजबूत बनाने का आह्वान किया। जूली देवी ने उत्पादों और उनके विपणन के बारे में जानकारी दी।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। नोएडा में एक्सो मार्ट में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदुर ब्रांड के उत्पादों के बारे में जाना। उन्होंने गांव राजारामपुर खादर में साबुन बनाने वालीं समूह सखी जूली देवी से वार्ता की और विदुर ब्रांड को भारतीय उत्पादों का प्रतीक बताया। जूली देवी से विदुर ब्रांड को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। कहा कि भारतीय उत्पाद बाजार में जितना अधिक होंंगे उतना ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

गुरुवार को नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने वहां लगाए गए स्टाल का भी निरीक्षण किया और खुद के उत्पाद बना रहीं समूह सखियों से भी वार्ता की। कार्यक्रम में बिजनौर की ओर से गांव राजारामपुर में साईं आजीविका समूह चला रहीं जूली देवी से वार्ता की। जूली देवी से बनाए जा रहे उत्पादों के बारे में पूछा। जूली देवी ने बताया कि बिजनौर जिले में विदुर ब्रांड के नाम से 150 से अघिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। अचार से लेकर साबुन, टाफी, पोषाहार भी समूहों की दीदी बना रहीं हैं।

इस पर प्रधानमंत्री ने उनसे उत्पादों की ब्रांडिंग और उन्हेंबेचने के बारे में पूछा। जूली देवी ने बताया कि समूहों के उत्पादों के लिए वेयर हाउस बना है। इसके अलावा जगह जगह विदुर स्टोर बने हैं। विदुर स्टोर पर भी समूहों का माल बेचा जा रहा है। जनता भी विदुर ब्रांड के उत्पाद खरीदने में बहुत दिलचस्पी दिखा रही है। जूली देवी ने बताया कि जिले में समूहों से दो लाख से अधिक महिलाएं जुड़ीं हैं। उनमें से हर वर्ष हजाराें लखपति दीदी क्लब में शामिल भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना आज के समय की मांग है। विदुर ब्रांड भी भारतीय उत्पादों का एक प्रतीक है। यह और मजबूत होना चाहिए।