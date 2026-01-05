बिजनौर में जल्द बनकर तैयार होगा बस स्टैंड और आदर्श नगर को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज, लगाए जाएंगे एक्सीलेटर और लिफ्ट
संवाद सहयोगी, जागरण, बिजनौर। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर एक सिरे से दूसरे सिरे को जाने के लिए बनने वाले फुट ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य जारी है। जल्द ही रेलवे के फुटओवर ब्रिज निर्माण के बाद बस स्टैंड और आदर्श नगर क्षेत्र से जुड़ जाएगा।
आमृत भारत स्टेशन निर्माण योजना के अंर्तगत रेलवे स्टेशन नजीबाबाद का भव्य भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कंपनी की ओर से रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज 81.77 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा फुट बनाया जाना है।
वहीं फुटओवर ब्रिज में ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाए जाने का कार्य भी प्रस्तावित है। जिसके लगने से वृद्ध और विकलांग, बीमार व्यक्तियों के अलावा स्कूली बच्चों को भी काफी फायदा होगा।
फुटओवर ब्रिज के बनने से मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर मौजूद रोडवेज स्टैंड और आदर्श नगर, तातारपुर लालू, सत्य विहार कालोनी, कुसुम विहार, सावित्री एनक्लेव, सिंचाई विभाग कॉलोनी, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड आदि क्षेत्र के लोगों को नगर आवागमन में लाभ पहुंचेगा।
वहीं लोग रेलवे लाइन क्रासिंग के खतरे से भी बच सकेंगे। क्षेत्रीय नागरिक मनोज शर्मा, अनमौल कुमार, राहुल जैन, संदीप शर्मा, हरि सिंह आदि ने फुटओवर ब्रिज बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया है।
