Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिजनौर में जल्द बनकर तैयार होगा बस स्टैंड और आदर्श नगर को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज, लगाए जाएंगे एक्सीलेटर और लिफ्ट

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:17 AM (IST)

    नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर एक नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। यह ब्रिज 81.77 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें एक्सीलेटर और लिफ्ट भी लग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नजीबाबाद में रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर

    संवाद सहयोगी, जागरण, बिजनौर। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर एक सिरे से दूसरे सिरे को जाने के लिए बनने वाले फुट ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य जारी है। जल्द ही रेलवे के फुटओवर ब्रिज निर्माण के बाद बस स्टैंड और आदर्श नगर क्षेत्र से जुड़ जाएगा।

    आमृत भारत स्टेशन निर्माण योजना के अंर्तगत रेलवे स्टेशन नजीबाबाद का भव्य भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कंपनी की ओर से रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज 81.77 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा फुट बनाया जाना है।

    वहीं फुटओवर ब्रिज में ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाए जाने का कार्य भी प्रस्तावित है। जिसके लगने से वृद्ध और विकलांग, बीमार व्यक्तियों के अलावा स्कूली बच्चों को भी काफी फायदा होगा।

    फुटओवर ब्रिज के बनने से मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर मौजूद रोडवेज स्टैंड और आदर्श नगर, तातारपुर लालू, सत्य विहार कालोनी, कुसुम विहार, सावित्री एनक्लेव, सिंचाई विभाग कॉलोनी, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड आदि क्षेत्र के लोगों को नगर आवागमन में लाभ पहुंचेगा।

    वहीं लोग रेलवे लाइन क्रासिंग के खतरे से भी बच सकेंगे। क्षेत्रीय नागरिक मनोज शर्मा, अनमौल कुमार, राहुल जैन, संदीप शर्मा, हरि सिंह आदि ने फुटओवर ब्रिज बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया है।

    यह भी पढ़ें- ग्रामीणों को अब हाईवे तक आने की नहीं उठानी पड़ेगी जहमत, 2 KM की दूरी वाले गांवों तक चलेंगी रोडवेज बसें