बिजनौर में जल्द बनकर तैयार होगा बस स्टैंड और आदर्श नगर को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज, लगाए जाएंगे एक्सीलेटर और लिफ्ट

संवाद सहयोगी, जागरण, बिजनौर। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर एक सिरे से दूसरे सिरे को जाने के लिए बनने वाले फुट ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य जारी है। जल्द ही रेलवे के फुटओवर ब्रिज निर्माण के बाद बस स्टैंड और आदर्श नगर क्षेत्र से जुड़ जाएगा।

आमृत भारत स्टेशन निर्माण योजना के अंर्तगत रेलवे स्टेशन नजीबाबाद का भव्य भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कंपनी की ओर से रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज 81.77 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा फुट बनाया जाना है।