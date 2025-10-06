यात्रीगण कृपया शेड्यूल देखकर ही कराएं रिजर्वेशन, तीन माह के लिए कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें

Bijnor News उत्तर रेलवे ने कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है जिसमें नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली चार ट्रेनें भी शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे शीतकालीन अवकाश पर यात्रा करने से पहले ट्रेनों का शेड्यूल देख लें। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है।

संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। उत्तर रेलवे ने घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए इस बार फिर से तीन माह के लिए कुछ ट्रेनों के संचालन को रद्द कर दिया है। इस सूची में नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली चार ट्रेनें शामिल हैं।

रेलवे मुख्यालय के निर्देश पर कोहरे और धुंध के दौरान ट्रेनों का सुचारु संचालन एक बार फिर से बाधित रहेगा। शीतलहर की दस्तक के साथ ही उत्तर रेलवे ने कोहरे व धुंध की संभावना के मद्देनजर अप और डाउन दिशा की 24 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। रद्द ट्रेनों की सूची में नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली चार प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। बता दें कि पिछले कई वर्षों से रेलवे शीत ऋतु में ट्रेनों के सुचारु संचालन की बात करता है, लेकिन शीत ऋतु आते ही ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला शुरु हो जाता है। इस बार भी उत्तर रेलवे ने मंत्रालय एवं रेलवे मुख्यालय के निर्देश पर विभिन्न स्टेशनों को ट्रेनों के रद्द होने की घोषणा से अवगत कराया है।

अफसरों के अनुसार उत्तर रेलवे की रोजाना, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में दो बार, सप्ताह में तीन बार चलने वाली 24 ट्रेनों को एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक के लिए रद्द रहने की सूचना प्राप्त हुई है।

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द रद्द ट्रेनों में नजीबाबाद से गुजरने वाली एवं स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों में सप्ताह में एक बार लालकुआं से अमृतसर के लिए चलने वाली अप दिशा की ट्रेन संख्या-14615 और डाउन दिशा की अमृतसर से लालकुआं को जाने वाली ट्रेन संख्या-14616 को एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक के लिए रद्द किया गया है।