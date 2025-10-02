Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 16 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन तीन माह तक रहेंगी कैंसिल, इस तारीख से लागू होगा रेलवे का यह निर्णय

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    Saharanpur News कोहरे के कारण रेलवे ने तीन माह तक कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें सहारनपुर से होकर जाने वाली 16 प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे के अनुसार यह कदम कोहरे के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वरिष्ठ स्टेशन अधीक्षक सहारनपुर ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों को कैंसिल रखने का मैसेज प्राप्त हुआ है।

    तीन माह कैंसिल रहेंगी 16 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेलवे के धुंध के दौरान ट्रेनों का सुचारू संचालन रखने के दावों की एक बार फिर से हवा निकल गई है। कोहरे का खौफ तारी होने के कारण रेलवे ने लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को करीब तीन माह तक कैंसिल रखने की घोषणा कर दी है। इनमें सहारनपुर से होकर जाने वाली 16 प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं।

    पिछले करीब 15 वर्षों से सेफ्टी संबंधी तमाम संसाधन जुटाने व कोहरे के दौरान भी ट्रेनों का संचालन सुचारू रखने की घोषणाएं की जाती रही है लेकिन करोड़ों खर्च के बावजूद कोहरे के कारण ट्रेनों को कैंसिल रखने का सिलसिला थमा नहीं है।

    एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक के लिए घोषणा 

    इस बार भी रेलवे ने एक दिसंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक जिन ट्रेनों को लंबे समय तक कैंसिल रखने की घोषणा की है उसमें सहारनपुर दिल्ली मार्ग की प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट शामिल है जोकि एक मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी। सर्दी के मौसम में ट्रेनों के निरस्त रहने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ने के आसार बन गए है। वरिष्ठ स्टेशन अधीक्षक सहारनपुर एके त्यागी ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों को कैसिल किए जाने का मैसेज प्राप्त हुआ है। एक दिसंबर से ट्रेनों को लंबे समय तक कैंसिल रखा जायेगा। यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे।

    सहारनपुर से होकर जाने वाली अप व डाउन की यह ट्रेनें रहेंगी तीन माह रहेंगी निरस्त

    गाड़ी संख्या 12207 व 12208 जम्मू काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस

    -14681 व 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट

    -12317 व 12318 कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस

    -12357 व 12358 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस

    -14523 व 14524 बरौनी अंबाला एक्सप्रेस

    -14605 व 14606 योग नगरी ऋषिकेश जम्मू एक्सप्रेस

    -14615 व 14616 लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस

    -14617 व 14618 पूर्णया अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस शामिल है।