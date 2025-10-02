यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 16 प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन तीन माह तक रहेंगी कैंसिल, इस तारीख से लागू होगा रेलवे का यह निर्णय

Saharanpur News कोहरे के कारण रेलवे ने तीन माह तक कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें सहारनपुर से होकर जाने वाली 16 प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे के अनुसार यह कदम कोहरे के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वरिष्ठ स्टेशन अधीक्षक सहारनपुर ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों को कैंसिल रखने का मैसेज प्राप्त हुआ है।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेलवे के धुंध के दौरान ट्रेनों का सुचारू संचालन रखने के दावों की एक बार फिर से हवा निकल गई है। कोहरे का खौफ तारी होने के कारण रेलवे ने लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को करीब तीन माह तक कैंसिल रखने की घोषणा कर दी है। इनमें सहारनपुर से होकर जाने वाली 16 प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले करीब 15 वर्षों से सेफ्टी संबंधी तमाम संसाधन जुटाने व कोहरे के दौरान भी ट्रेनों का संचालन सुचारू रखने की घोषणाएं की जाती रही है लेकिन करोड़ों खर्च के बावजूद कोहरे के कारण ट्रेनों को कैंसिल रखने का सिलसिला थमा नहीं है।

एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक के लिए घोषणा इस बार भी रेलवे ने एक दिसंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक जिन ट्रेनों को लंबे समय तक कैंसिल रखने की घोषणा की है उसमें सहारनपुर दिल्ली मार्ग की प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट शामिल है जोकि एक मार्च 2026 तक कैंसिल रहेगी। सर्दी के मौसम में ट्रेनों के निरस्त रहने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ने के आसार बन गए है। वरिष्ठ स्टेशन अधीक्षक सहारनपुर एके त्यागी ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों को कैसिल किए जाने का मैसेज प्राप्त हुआ है। एक दिसंबर से ट्रेनों को लंबे समय तक कैंसिल रखा जायेगा। यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे।