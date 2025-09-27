Birthday पार्टी में युवक ने तमंचा लेकर किया डांस, म्यूजिक सिस्टम संचालक पर ताना, बीच-बचाव कराने वाले को पीटा और...

Bijnor News बिजनौर में एक युवक ने जन्मदिन पार्टी में तमंचा लहराकर डांस किया और म्यूजिक सिस्टम संचालक पर तमंचा तान दिया। बीच-बचाव करने पर एक युवक से मारपीट भी की। पुलिस ने शिकायत और वीडियो के आधार पर आरोपित आकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर आया था।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जन्मदिन पार्टी में हाथ में तमंचा लेकर एक युवक ने डांस किया। म्यूजिक सिस्टम संचालक पर तमंचा तान दिया। बीच-बचाव में आए एक युवक से मारपीट कर दी। शिकायत व वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

शुक्रवार को एक छह सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक युवक हाथ में तमंचा लेकर गाने पर नाच रहा है। वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। शहर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू की। वीडियो के आधार पर युवक की पहचान मुहल्ला जाटान निवासी आकाश के रूप में हुई।

जांच में सामने आया कि युवक ने मुहल्ले में वाल्मीकि मंदिर के पार्क के पास गुरुवार रात जन्मदिन पार्टी में म्यूजिक सिस्टम पर तमंचा लेकर डांस किया था। युवक ने तमंचा म्यूजिक सिस्टम संचालक पर भी तान दिया था। बीच-बचाव करने पर एक युवक से मारपीट भी कर दी थी। पुलिस ने मुहल्ला जाटान निवासी प्रमोद कुमार की तहरीर पर आरोपित आकाश के खिलाफ मारपीट व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि कोर्ट में पेश कर आरोपित को जेल भेज दिया गया। वह कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर आया था।

