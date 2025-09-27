Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Birthday पार्टी में युवक ने तमंचा लेकर किया डांस, म्यूजिक सिस्टम संचालक पर ताना, बीच-बचाव कराने वाले को पीटा और...

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:19 PM (IST)

    Bijnor News बिजनौर में एक युवक ने जन्मदिन पार्टी में तमंचा लहराकर डांस किया और म्यूजिक सिस्टम संचालक पर तमंचा तान दिया। बीच-बचाव करने पर एक युवक से मारपीट भी की। पुलिस ने शिकायत और वीडियो के आधार पर आरोपित आकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर आया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिजनौर में हाथ में तमंचा लेकर डांस करता युवक। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। जन्मदिन पार्टी में हाथ में तमंचा लेकर एक युवक ने डांस किया। म्यूजिक सिस्टम संचालक पर तमंचा तान दिया। बीच-बचाव में आए एक युवक से मारपीट कर दी। शिकायत व वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को एक छह सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक युवक हाथ में तमंचा लेकर गाने पर नाच रहा है। वीडियो प्रसारित होने के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। शहर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू की। वीडियो के आधार पर युवक की पहचान मुहल्ला जाटान निवासी आकाश के रूप में हुई।

    जांच में सामने आया कि युवक ने मुहल्ले में वाल्मीकि मंदिर के पार्क के पास गुरुवार रात जन्मदिन पार्टी में म्यूजिक सिस्टम पर तमंचा लेकर डांस किया था। युवक ने तमंचा म्यूजिक सिस्टम संचालक पर भी तान दिया था। बीच-बचाव करने पर एक युवक से मारपीट भी कर दी थी। पुलिस ने मुहल्ला जाटान निवासी प्रमोद कुमार की तहरीर पर आरोपित आकाश के खिलाफ मारपीट व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि कोर्ट में पेश कर आरोपित को जेल भेज दिया गया। वह कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर आया था।

    घास पर आराम करते युवक को सांप ने डसा

    संवाद सूत्र, जागरण, अफजलगढ़ (बिजनौर)। अफजलगढ़ के मोहल्ला गौहर अली खां निवासी 21 वर्षीय मोहम्मद शुभान पुत्र मतलूब शनिवार को गांव मीरापुर मोदीवाला में कबाड़ी की फेरी करने गया था। वहां से लौटते समय गांव के समीप ही युवक घास पर बैठ गया। बताया जाता है कि घास में बैठने पर उसे सांप ने युवक के पैर में डस लिया।

    युवक को इसकी जानकारी तब हुई, जब सांप डसकर वहां से भाग रहा था। सूचना पर स्वजन ने मौके पर पहुंचकर युवक को सीएचसी अफजलगढ़ में भर्ती कराया। उधर, डा. मोहित कुमार ने बताया कि शुभान को सांप ने काट लिया था। उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर उसे घर भेज दिया गया है।