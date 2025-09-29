महिला का पति जिंदा है और साथ रहता है, लेकिन बनवा लिया उसका Death Certificate, लेखपाल की जांच में खुली पोल

Bijnor News बिजनौर में एक महिला ने जीवित पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर आय प्रमाण पत्र बनवाया। लेखपाल की जांच में फर्जीवाड़ा खुला। महिला ने जनसेवा केंद्र संचालक पर ई-श्रम कार्ड के लिए दिए दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। महिला ने संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेखपाल ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, जागरण किरतपुर (बिजनौर)। एक महिला ने फर्जी प्रपत्रों के सहारे अपने जीवित पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर आय प्रमाण पत्र बनवा लिया। हल्का लेखपाल के गांव में जाकर प्रपत्रों की जांच करने पर पता चला कि महिला का पति जिंदा है और उसके साथ ही रहता है। मामला पकड़ में आने पर महिला ने जनसेवा केंद्र संचालक पर आरोप लगाया कि उसने ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए जनसेवा केंद्र संचालक को आधार कार्ड आदि प्रपत्र दिए थे। महिला ने जनसेवा केंद्र संचालक के खिलाफ कार्रवाई मांग की है।

ग्राम बिरदोनंगली निवासी फरहाना पत्नी इरफान ने 22 सितंबर को जनसेवा केंद्र से अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की जांच को जब हल्का लेखपाल वीरेंद्र कुमार सैनी गांव बिरदो नंगली पहुंचे और ग्रामीणों से पूछताछ में सामने आया कि फरहाना का पति इरफान तो अभी जिंदा है और दोनों साथ में ही रहते हैं।

फरहाना ने अपने लिखित बयान में बताया कि उसने जनसेवा केंद्र पर अपना ई-श्रम कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड आदि प्रपत्र दिए थे। जनसेवा केंद्र वाले ने उसके पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर आय प्रमाण पत्र आनलाइन किया है। महिला ने जनसेवा केंद्र वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।