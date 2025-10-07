सब्जी का ठेला लेकर घूमते हैवान ने पहले पी शराब, फिर दो साल की मासूम को गोद में उठाकर ले गया कब्रिस्तान, किया दुष्कर्म

Bijnor News बिजनौर में एक सब्जी विक्रेता ने एक अकेली बच्ची को देखकर उसे अगवा कर लिया। आरोपित बच्ची को कब्रिस्तान में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले के नजीबाबाद में सब्जी विक्रेता ने रविवार दोपहर दो साल की बच्ची का अपहरण कर लिया और कब्रिस्तान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार रात तमंचा बरामदगी के दौरान आरोपित ने पुलिस पर फायर कर भागने का प्रयास किया। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। मंगलवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश रहा। हालांकि पुलिस कार्रवाई के बाद गुस्सा शांत हुआ।

आरोपित की पत्नी की हो चुकी है मौत आरोपित संदीप सैनी की पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। दंपती के कोई बच्चा नहीं था। वह शराब और नशे का आदी था। कभी-कभी सब्जी की ठेली चलाता था। इस वजह से उसे हर जगह की जानकारी थी। रविवार को संदीप सुबह से मुहल्ले में घूम रहा था। मुहल्ले में एक जगह बैठाकर उसने शराब पी। इसी बीच उसे अकेली बच्ची दिखाई दी। आरोपित उसे गोद में उठाकर भाग गया और कब्रिस्तान में ले गया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

घर के बाहर खेल रही थी बच्ची आरोपित दूसरे मुहल्ले का निवासी था। वह बच्ची को उठाकर डेढ़ सौ मीटर दूर कब्रिस्तान में ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुन एक मौलवी वहां पहुंचा तो आरोपित फरार हो गया था। बच्ची का अस्पताल में उपचार कराया गया। बच्ची की मां की तहरीर पर रविवार रात नजीबाबाद थाने में आरोपित संदीप सैनी निवासी मुहल्ला बसंती माता नजीबाबाद के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपित को सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया।

छिपाकर रखे तमंचे से पुलिस पर किया फायर उसी रात साढ़े दस बजे पुलिस आरोपित को लेकर समीपुर रेलवे क्रासिंग के पास तमंचा व अन्य सामान बरामद करने ले गई। इसी दौरान आरोपित ने वहां छिपाकर रखे गए तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया और भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया।