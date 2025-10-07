पहले शराब पिलाई, फिर चाकू से गला काटकर प्रेमिका को मौत के घाट उतारा, इस शक में दिया वारदात को अंजाम

Meerut News मेरठ के वेदव्यासपुरी में मिले महिला के शव की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने आरोपित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। सात साल से दोनों के प्रेम संबंध थे। अवैध संबंधों के शक में आरोपित ने पहले महिला को शराब पिलाई फिर गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपित को पकड़ा।

जागरण संवाददाता, मेरठ। वेदव्यासपुरी औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर आठ में झाड़ियों के अंदर मिले महिला के शव की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश कर महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। अवैध संबंधों के शक में प्रेमी ने पहले महिला को शराब पिलाई। उसके बाद चाकू से गला काटकर हत्या की। पैदल ही घर पहुंचकर नहाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपित का पीछा किया। उसके बाद मोबाइल काल डिटेल से आरोपित का पता लगाकर गिरफ्तारी की। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया चाकू बरामद कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि शनिवार को टीपीनगर थाना क्षेत्र के वेदव्यासपुरी औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर आठ में झाड़ियों के अंदर महिला का शव मिला था। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर महिला की पहचान दौराला थाने के सरसावा निवासी 45 वर्षीय अनीता पत्नी धारा सिंह के रूप में हुई। महिला पांच बच्चों की मां थी। उसका बड़ा बेटा 25 साल का है। अनीता की बहन सरिता का ससुराल परतापुर के डूंगरावली में है। सरिता के बच्चों को गांव का ही मनोज मास्टर ट्यूशन पढ़ाने आता था। सात साल पहले अनीता भी अपनी बहन सरिता के घर पर गई थी। तभी मनोज मास्टर की मुलाकात अनीता से हो गईं थी।

आठ साल पहले मनोज मास्टर की पत्नी मर चुकी थी। अनीता और मनोज में फोन पर बातचीत होने लगी। दोनों में शारारिक संबंध बन गए। सात साल से दोनों के आपस में प्रेम-संबंध चल रहा था। महिला कोल्हू में काम करती थी, जबकि मनोज मास्टर उसका विरोध करता था। मनोज को शक था कि कोल्हू में काम करते समय अनीता किसी अन्य युवक के संपर्क में आ जाएगी।

कई बार अनीता को कोल्हू में काम करने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। शनिवार को अनीता घाट के एक कोल्हू में काम करने आई थी। तभी मनोज मास्टर शाम के समय उसे स्कूटी पर बैठाकर कोल्हू से लाया। उसके बाद डूंगरावली में स्कूटी खड़ी की। वहां से शराब खरीदी। उसके बाद रेलवे पटरी पर अनीता और मनोज पैदल-पैदल चल दिए।