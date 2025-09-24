मौसा ने युवक को मौत के घाट उतारा, चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, इस बात से हुआ आगबबूला

Bijnor News बिजनौर में एक युवक की उसके मौसा ने हत्या कर दी। घटना मंडावर रोड पर हुई जहां युवक खून से लथपथ मिला। उसे मेरठ मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक की मां ने मौसा और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। मौसा ने अपने साथी के साथ मिलकर मंगलवार रात युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। लहूलुहान हालत में मंडावर रोड पर छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार दोपहर मेडिकल कालेज, मेरठ में दम तोड़ दिया। मृतक की मां की तहरीर पर मौसा व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

किरतपुर थाना क्षेत्र के मुहल्ला जाटान बसी निवासी 24 वर्षीय रिजवान उर्फ राजा पुत्र सरफाज नजीबाबाद के जाब्तागंज के रहने वाले अपने मौसा अनीस कुरैशी के साथ सोमवार सुबह दिल्ली गया था। मंगलवार रात स्वजन को सूचना मिली कि रिजवान शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडावर रोड पर मालन नदी के पास कार के बाहर लहूलुहान हालत में है। सूचना पर पुलिस व स्वजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस घायल रिजवान को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया।

रिजवान ने स्वजन और पुलिस को बताया कि उसके मौसा अनीस कुरैशी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। हालत नाजुक होने पर रिजवान को मेरठ मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। वहीं रिजवान की मां की तहरीर पर अपने जीजा अनीस के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज कराया। बुधवार दोपहर उपचार के दौरान मेरठ मेडिकल कालेज में रिजवान की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा हत्या की धारा में तरमीम कर लिया है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि आरोपितों की तलाश में दो टीमें लगी है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।