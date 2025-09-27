हनक की सनक में मारते थे राहगीरों को गोली, बाइक आगे निकालने या साइड न देने पर भी बना लेते थे निशाना

Bijnor News बिजनौर पुलिस ने पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक किराना व्यापारी और उसका नौकर शामिल है। पुलिस के अनुसार नशे में धुत युवकों ने सड़क पर हनक दिखाने के लिए मैनेजर को गोली मारी थी। पुलिस ने उनके पास से पिस्टल बरामद की है और एक फरार आरोपित की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। शराब पीकर रात में बुलेट पर निकलने वाले तीन आरोपित केवल हनक दिखाने की सनक में ही लोगों को गोली मार रहे थे। रंजिश न लूटपाट, बस बाइक आगे निकालने या साइड न देने पर राहगीरों को निशाना बनाते थे। शनिवार रात को एक पेट्रोल पंप मैनेजर को इन आरोपितों ने इस बात पर ही गोली मार दी थी कि उसने अपनी बाइक इनकी बुलेट से आगे निकाल ली थी। घटना में तीन आरोपित शामिल थे। पुलिस ने किराना व्यापारी और उसके अनुचर को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पिस्टल बरामद हुई है। आरोपित व्यापारी के दोस्त की तलाश की जा रही है।

मंडावर क्षेत्र के गांव रतनपुर रियाय निवासी पेट्रोल पंप मैनेजर योगेंद्र शर्मा को शनिवार रात बिजनौर से लौटते समय बुलेट सवार दो युवकों ने मंडावर रोड पर एमडी स्कूल के पास गोली मार दी थी। गंभीर हालत में मेरठ के भाग्यश्री अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घायल की पत्नी वर्षा की तहरीर पर गांव के मंगल व तरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने नामजद आरोपितों को हिरासत में ले लिया था।

पूछताछ में उनकी भूमिका सामने नहीं आने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकरण में शुक्रवार को पुलिस ने चौंकाने वाला राजफाश किया। पुलिस ने घटना में शामिल सचिन कर्णवाल निवासी मुहल्ला भाटान व उसके अनुचर अमित निवासी मुहल्ला जाटान शहर कोतवाली को गिरफ्तार किया है। सचिन की राम का चौराहा के पास किराना की दुकान है। घटना में सचिन, अमित व विशाल निवासी कांशीराम कालोनी शामिल रहा था।

शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि मैनेजर को गोली सचिन, अमित और विशाल ने मारी थी। तीनों रात के समय बुलेट से शहर से बाहर निकलते थे। रोजाना की तरह शराब पीने के बाद सड़क पर घूमते थे। नशे में धुत होकर सड़क पर हनक दिखाने के लिए गोली चला देते थे। घटना के दिन मैनेजर योगेंद्र की बाइक इनकी बुलेट से आगे निकल गई। बस इसी बात पर मैनेजर को गोली मार दी थी।