    UP News : स्कूल तक पहुंच गया गुलदार, बच्चों और स्टाफ में मच गई अफरातफरी और फिर...

    By Kamal Singh Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:06 PM (IST)

    Bijnor News बिजनौर के एक गांव के प्राथमिक स्कूल के पास गुलदार दिखने से दहशत फैल गई। शिक्षकों ने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया जिसके बाद ग्रामीणों ने शोर मचाया। अभिभावक अपने बच्चों को घर ले गए और सुरक्षा की मांग की। वन विभाग गुलदार को पकड़ने का प्रयास कर रहा है।

    स्कूल के दिखाई दिया गुलदार, स्टाफ व बच्चों में हड़कंप (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरणl कोतवाली देहात (बिजनौर)। गांव इस्लामपुर बेगा के प्राथमिक स्कूल के पास गन्ने के खेत में गुलदार दिखाई दिया। जिससे मौजूद स्टाफ व बच्चों में हड़कंप मच गया। मौजूद स्टाफ ने कमरों के दरवाजे बंद कर गुलदार की सूचना ग्रामीणों को दी। सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

    कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर बेगा उर्फ बेगावाला में प्राथमिक विद्यालय जंगल के पास स्थित हैं। शुक्रवार को बच्चे पढ़ रहे थे । विद्यालय में तैनात रसोईया खाना बना रही थी। रसोईया ने पास के गन्ने के खेत में गुलदार (Leopard) को चहल कदमी करते हुए देखा। इसके बाद महिला ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर वहां मौजूद अध्यापक आए और उन्होंने कमरों के दरवाजे बंद कर दिए।

    शोर मचाने पर गुलदार गन्ने के खेत में घुस गया। सूचना पर बच्चों के अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए।

    अभिभावक लगभग 12 बजे दोपहर अपने साथ अपने बच्चों को घर ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी यहां गुलदार देखे गए हैं।पिछले हफ्ते दो गुलदार देखे जाने की एक वीडियो भी प्रसारित हुई थी । अभिभावकों का कहना है कि जरूरी सुरक्षा इंतजाम के बिना वह बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। प्राइमरी स्कूल में वर्तमान में अध्ययन करने वाले 62 छात्र-छात्राओं व पांच अध्यापकों की तैनात है।

    प्रधानाध्यापक रोशन लाल का कहना है कि स्कूल की बाउंड्री का कुछ भाग लगभग एक वर्ष पूर्व गिर गया था। कुछ बाउंड्री हाल ही में गिर गई है जिसकी उन्होंने उच्च अधिकारियों से लिखित में शिकायत भी की है। किंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

    गुलदार की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम

    वन विभाग के अधिकारियों को कहना है कि गांव के पास जंगल में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। गुलदार को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।