    माथे पर गोली मारकर चौक पर टंगवा दूंगा, इनफ्लुएंसर के समर्थक ने दी धमकी, मची खलबली

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:38 PM (IST)

     Bijnor News : बिजनौर में एक इनफ्लुएंसर के समर्थक द्वारा माथे पर गोली मारकर चौक पर टांगने की धमकी का वीडियो वायरल हुआ है। यह धमकी एक इनफ्लुएंसर मीट मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। माथे पर गोली मारकर शक्ति चौराहे पर टांगने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने से खलबली मच गई। यह धमकी एक इनफ्लुएंसर के समर्थक ने दी।

    हल्दौर थाना क्षेत्र के एक मंडप में सोमवार को इनफ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया था। सम्मान कार्यक्रम में जिले के तमाम ऐसे लोगों को बुलाया गया, जो यू-ट्यूबर और इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। जिनके लाखों फालोअर्स हैं। इस कार्यक्रम में इनफ्लुएंसर को सम्मानित किया गया था।

    मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक यू-ट्यूबर युवती का वायरल हुआ। वीडियो में कहा गया कि सम्मान कार्यक्रम में भेदभाव हुआ है। कुछ लोगों को ही फूलमाला पहनकर सम्मान दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद कार्यक्रम के आयोजक ने आरोप लगाने वाली युवती का नाम लिए बगैर उसकी गरीबी पर तंज कसा।

    आयोजक की वीडियो वायरल होने के बाद उसके एक समर्थक ने भी युवती पर पलटवार किया।

    वीडियो जारी करने वाली युवती या अन्य विरोध में बोलने वाले लोगों को माथे पर गोली मारकर शक्ति चौराहे पर टांगने की धमकी दी गई। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

    शराब पीते हुए पिस्तौल हाथ में लेकर बैठे युवक का फोटो वायरल

    संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। धामपुर नगर में मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर एक युवक का फोटो वायरल हुआ। जिसमें वह शराब पीते हुए पिस्तौल हाथ में लेकर बैठा दिखाई दे रहा है। उक्त फोटो फेसबुक पर नीरज चौधरी के नाम की आईडी पर डाला गया था। किसी ने इसका स्क्रीनशाट लेकर मंगलवार को प्रसारित कर दिया।

    फोटो प्रसारित होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। जिसके बाद पिस्तौल के साथ दिख रहे युवक की पहचान कर मामले की जांच की गई। कोतवाली प्रभारी मृदुल कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में पता लगा कि फोटो में दिख रहा युवक नीरज चौधरी पुत्र विजेंद्र कुमार निवासी गांव गजुपुरा, थाना धामपुर है। फोटो में दिख रही पिस्तौल उसकी लाइसेंसी है। युवक वर्ष 2012 में बिजनौर के नांगलसोती में अपनी रिश्तेदारी में गया था, वहीं पर एक रिश्तेदार ने यह फोटो खींचा था। जिसे अब किसी ने वायरल कर दिया है। सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया कि पिस्तौल लाइसेंसी है और फोटो लगभग 13 वर्ष पुराना है। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।