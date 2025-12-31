माथे पर गोली मारकर चौक पर टंगवा दूंगा, इनफ्लुएंसर के समर्थक ने दी धमकी, मची खलबली

जागरण संवाददाता, बिजनौर। माथे पर गोली मारकर शक्ति चौराहे पर टांगने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने से खलबली मच गई। यह धमकी एक इनफ्लुएंसर के समर्थक ने दी। हल्दौर थाना क्षेत्र के एक मंडप में सोमवार को इनफ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया था। सम्मान कार्यक्रम में जिले के तमाम ऐसे लोगों को बुलाया गया, जो यू-ट्यूबर और इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। जिनके लाखों फालोअर्स हैं। इस कार्यक्रम में इनफ्लुएंसर को सम्मानित किया गया था।

मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक यू-ट्यूबर युवती का वायरल हुआ। वीडियो में कहा गया कि सम्मान कार्यक्रम में भेदभाव हुआ है। कुछ लोगों को ही फूलमाला पहनकर सम्मान दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद कार्यक्रम के आयोजक ने आरोप लगाने वाली युवती का नाम लिए बगैर उसकी गरीबी पर तंज कसा।

आयोजक की वीडियो वायरल होने के बाद उसके एक समर्थक ने भी युवती पर पलटवार किया। वीडियो जारी करने वाली युवती या अन्य विरोध में बोलने वाले लोगों को माथे पर गोली मारकर शक्ति चौराहे पर टांगने की धमकी दी गई। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।