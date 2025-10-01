यूपी के इस जिले में इस साल गुलदार के हमले में गई आठ लोगों की जान, एक और गुलदार पकड़ा, कहीं बाघों की वजह से...

Bijnor News बिजनौर में कार्बेट टाइगर रिजर्व के पास गुलदारों की आबादी बढ़ रही है। यह माना जा रहा है कि नजीबाबाद क्षेत्र में बाघों की सक्रियता के चलते गुलदार गांवों की ओर आ रहे हैं जिससे इंसानों पर हमले बढ़ गए हैं। इस साल गुलदार के हमलों में आठ लोगों की जान जा चुकी है।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ही नहीं बाकी आरक्षित वन क्षेत्रों के पास भी गुलदारों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिन में जो पांच गुलदार पकड़े गए हैं वे सभी नजीबाबाद क्षेत्र के पास से पकड़े गए हैं। यहां भी बाघों की स्रक्रियता पहले से बढ़ी है। माना जा रहा है कि यहां भी गुलदार बाघों के डर से ही आबादी की तरफ आ रहे हैं। सितंबर माह में गुलदारों के हमले में मारे गए चारों लोग भी अन्य रेंजों के पास के थे।

खेत तो छोड़ों अब गांवों की ओर भी गुलदार (Leopard) आ रहे हैं। गुलदार के हमले में इस वर्ष में आठ मनुष्यों की जान जा चुकी है। गुलदार के हमले में मरने वाले सभी महिलाएं और बच्चे हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारी व विशेषज्ञ कई नए प्रयोग भी करते हैं।

इस वर्ष गुलदार के हमलों में आठ लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से चार लोगों की जान केवल सितंबर के ही महीने में गई। खास बात यह है कि सभी घटनाएं नजीबाबाद क्षेत्र के आसपास की वन रेंज पास हुईं।

दो वर्ष पहले तक गुलदार केवल अमानगढ़ के आसपास सक्रिय थे। माना जाता था कि गुलदार केवल वहीं से वन में बाहर आ रहे हैं लेकिन अब नजीबाबाद क्षेत्र के पास स्थित कौड़िया, साहूवाला, साहनपुर आदि वन रेंज के पास भी गुलदारों की सक्रियता बढ़ रही है।

जानकारों का कहना है यहां वनों में बाघों का आ जाना। वन कर्मियों ने इन सभी वन रेंज में भी बाघों को घूमते हुए देखा है। मतलब है कि ये वन भी गुलदाराें के लिए असुरक्षित होते जा रहे हैं। पिछले 15 दिन में पकड़े गए पांच गुलदार भी इन वन क्षेत्रों के पास ही पिंजरे में फंसे हैं।

पिंजरे में फंसा गुलदार संवाद सूत्र, जागरण, बढ़ापुर (बिजनौर)। बिजनौर वन प्रभाग की नजीबाबाद डिवीजन के साहूवाला रेंज के ग्राम त्यौबपुर के ग्रामीण पिछले काफी दिनों से दो गुलदार दिखाई दे रहे थे। पांच दिन पूर्व साहूवाला वन रेंज की ओर से गांव के पास ढेला मार्ग के समीप खेत में पिंजरा लगाया गया था।

दो दिन पूर्व पिंजरा इस स्थान से हटाकर ग्राम त्यौबपुर के पास ग्राम निवासी दयाराम सिंह के घेर के समीप लगाया गया। मंगलवार रात एक गुलदार पिंजरे में फंस गया। बुधवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर साहूवाला रेंज के वनकर्मी पहुंचे और गुलदार को पिंजरे समेत साहूवाला रेंज कार्यालय ले गए। साहूवाला वन रेंज के डिप्टी रेंजर राकेश मेंदोला ने बताया कि पिंजरे में फंसा गुलदार मादा है।