Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर आए मेहमान की नाबालिग बेटी से रात में की हैवानियत, सुबह फोटो इंस्टाग्राम पर कर दिए पोस्ट, आरोपित गिरफ्तार

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:58 PM (IST)

    Bijnor News दिल्ली निवासी व्यक्ति ने अपने बेटी की शादी बिजनौर के एक गांव निवासी युवक से तय की थी। बीते 27 सितंबर को परिवार का मुखिया अपनी पत्नी व 13 साल की बेटी के साथ युवक के घर आया था। शनिवार रात परिवार शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में होने वाले दामाद के मौसेरे भाई कमल के घर आ गए। कमल ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिजनौर पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म का आरोपित। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। मंगेतर के मौसेरे भाई ने अपने घर में एक युवती की नाबालिग बहन से दुष्कर्म किया। आरोपित ने रविवार सुबह किशोरी का अश्लील फोटो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। इसकी जानकारी होने पर रविवार रात स्वजन आरोपित के गांव पहुंचे और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के शाहदरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बेटी की शादी नगीना देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से तय की थी। 27 सितंबर को परिवार का मुखिया अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी के साथ शादी की रस्म व व्यवस्था के बारे में बातचीत करने के लिए युवक के घर आए थे।

    शनिवार को दिन में युवक और उसके स्वजन से बातचीत की।

    पीड़ित परिवार रात में रुकने के लिए दंपती अपनी बेटी के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी कमल यहां आ गए। आरोपित कमल होने वाले दामाद का मौसेरा भाई है। रात में किशोरी आरोपित के परिवार के बच्चों के साथ एक कमरे में सो गई। आरोप है कि आधी रात को आरोपित कमल कमरे में घुस आया और किशोरी से दुष्कर्म किया।

    इस दौरान उसकी अश्लील फोटो खींच लिया और आडियो रिकार्ड कर ली। रविवार सुबह पूरा परिवार दिल्ली चला गया। दिल्ली पहुंचकर किशोरी के पड़ोसी ने देखा कि कमल की इंस्टाग्राम पर एक अश्लील फोटो पोस्ट किया गया है।

    इसमें पीड़िता की अर्धनग्न फोटो पोस्ट की गई थी। इसकी जानकारी होने पर स्वजन पीड़िता को लेकर आरोपित के घर पहुंच गए। देर रात आरोपित की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आरोपित को गंभीर धारा में जेल भेज दिया गया है।