घर आए मेहमान की नाबालिग बेटी से रात में की हैवानियत, सुबह फोटो इंस्टाग्राम पर कर दिए पोस्ट, आरोपित गिरफ्तार

Bijnor News दिल्ली निवासी व्यक्ति ने अपने बेटी की शादी बिजनौर के एक गांव निवासी युवक से तय की थी। बीते 27 सितंबर को परिवार का मुखिया अपनी पत्नी व 13 साल की बेटी के साथ युवक के घर आया था। शनिवार रात परिवार शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में होने वाले दामाद के मौसेरे भाई कमल के घर आ गए। कमल ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

जागरण संवाददाता, बिजनौर। मंगेतर के मौसेरे भाई ने अपने घर में एक युवती की नाबालिग बहन से दुष्कर्म किया। आरोपित ने रविवार सुबह किशोरी का अश्लील फोटो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। इसकी जानकारी होने पर रविवार रात स्वजन आरोपित के गांव पहुंचे और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़िता की पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

दिल्ली के शाहदरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बेटी की शादी नगीना देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से तय की थी। 27 सितंबर को परिवार का मुखिया अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी के साथ शादी की रस्म व व्यवस्था के बारे में बातचीत करने के लिए युवक के घर आए थे।

शनिवार को दिन में युवक और उसके स्वजन से बातचीत की। पीड़ित परिवार रात में रुकने के लिए दंपती अपनी बेटी के साथ शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी कमल यहां आ गए। आरोपित कमल होने वाले दामाद का मौसेरा भाई है। रात में किशोरी आरोपित के परिवार के बच्चों के साथ एक कमरे में सो गई। आरोप है कि आधी रात को आरोपित कमल कमरे में घुस आया और किशोरी से दुष्कर्म किया।