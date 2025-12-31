विरोधियों को फंसाने के लिए अपने ही छोटे भाई को गोली मारी, ऐसे खुली पोल, दोनों भाई गिरफ्तार
Bijnor News : बिजनौर के अम्हेड़ा गांव में विरोधियों को फंसाने के लिए एक भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी। कव्वाली कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के ब ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, हल्दौर (बिजनौर)। गांव अम्हेड़ा में विरोधियों को फंसाने के लिए अपने ही छोटे भाई को गोली मार दी। जांच हुई तो पूरा मामला सामने आया। दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए पूरी प्लान किया गया था। पुलिस ने दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव अम्हेड़ा में दो दिसंबर को फतेह अली शाह और चटनी शाह की कव्वालियों का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान गांव के नवाजिश और सलीम का कुछ ग्रामीणों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद सलीम ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बना विरोधियों को फंसाने के इरादे से अपने ही छोटे भाई नवाजिश को पीछे से गोली मार दी। गोली कंधे में लगने के बाद हाथ में लगी।
घटना के बाद सलीम ने थाने पहुंचकर अपने विरोधियों पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीसीटीवी फुटेज और काल डिटेल के आधार पर जांच की गई। जांच में सलीम की साजिश सामने आ गई। प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार ने बताया कि भाई को गोली मारने का मामला सही पाया गया है। दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। साजिश में शामिल उनके साथियों की तलाश की जा रही है।
यह भी पढ़ें- मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 30 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं
रिश्तेदारी में गई महिला, चोरों ने ताला तोड़ लाखों के जेवर किए चोरी
संवाद सहयोगी, जागरण, चांदपुर (बिजनौर)। चांदपुर नगर के मुहल्ला शाहचंदन शाहचंदन की रहने वाली सायमा घर पर ताला लगाकर दो दिन पूर्व बिजनौर में रिश्तेदारी में आयोजित एक समारोह में शामिल होने गई थी और वहीं पर रुक गई थी। मंगलवार की शाम जब वह घर लौटी तो कमरों तथा उसमें रखी सेफ अलमारी के ताले टूटे मिले वही उनमें रखे जेवरात गायब थे। महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।
महिला ने चोरों द्वारा घर में रखे लगभग 14 तौले सोने के आभूषण व अन्य सामान चोरी हो जाने की बात कही है। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मुहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।