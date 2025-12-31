Language
    विरोधियों को फंसाने के लिए अपने ही छोटे भाई को गोली मारी, ऐसे खुली पोल, दोनों भाई गिरफ्तार 

    By Birendra Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर के अम्हेड़ा गांव में विरोधियों को फंसाने के लिए एक भाई ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी। कव्वाली कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के ब ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण, हल्दौर (बिजनौर)। गांव अम्हेड़ा में विरोधियों को फंसाने के लिए अपने ही छोटे भाई को गोली मार दी। जांच हुई तो पूरा मामला सामने आया। दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए पूरी प्लान किया गया था। पुलिस ने दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

    हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव अम्हेड़ा में दो दिसंबर को फतेह अली शाह और चटनी शाह की कव्वालियों का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान गांव के नवाजिश और सलीम का कुछ ग्रामीणों से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद सलीम ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना बना विरोधियों को फंसाने के इरादे से अपने ही छोटे भाई नवाजिश को पीछे से गोली मार दी। गोली कंधे में लगने के बाद हाथ में लगी।

    घटना के बाद सलीम ने थाने पहुंचकर अपने विरोधियों पर गोली चलाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीसीटीवी फुटेज और काल डिटेल के आधार पर जांच की गई। जांच में सलीम की साजिश सामने आ गई। प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार ने बताया कि भाई को गोली मारने का मामला सही पाया गया है। दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। साजिश में शामिल उनके साथियों की तलाश की जा रही है।

