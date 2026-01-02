जेल जाने की ख्वाहिश में किया अपराध, बिजनौर में युवती की गर्दन पर चाकू रखने वाले आरोपी ने किए चौंकाने वाले खुलासे 

संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। बाजार से सामान खरीदकर घर लौट रही युवती की गर्दन पर चाकू रखकर उसे अगवा करने का प्रयास करने के आरोपित पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपित ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने चर्चाओं में आने के लिए ऐसा किया। आरोपित ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में घूम चुका है और अब जेल जाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया।

नगर में लगी विंटर कलेक्शन सेल में बुधवार की शाम तीन युवतियां सामान खरीदारी कर घर जा रही थीं। रेलवे स्टेशन रोड पर अचानक एक युवक ने युवती के गले पर चाकू रख दिया था, जिससे वहां पर चीख-पुकार मचने के साथ ही दहशत फैल गई थी।