Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जेल जाने की ख्वाहिश में किया अपराध, बिजनौर में युवती की गर्दन पर चाकू रखने वाले आरोपी ने किए चौंकाने वाले खुलासे 

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:23 PM (IST)

    बिजनौर में एक युवक ने बाजार से लौट रही युवती की गर्दन पर चाकू रखकर अपहरण का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी अजीत कुमार को तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में उसने ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। बाजार से सामान खरीदकर घर लौट रही युवती की गर्दन पर चाकू रखकर उसे अगवा करने का प्रयास करने के आरोपित पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया।

    आरोपित ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने चर्चाओं में आने के लिए ऐसा किया। आरोपित ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में घूम चुका है और अब जेल जाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर में लगी विंटर कलेक्शन सेल में बुधवार की शाम तीन युवतियां सामान खरीदारी कर घर जा रही थीं। रेलवे स्टेशन रोड पर अचानक एक युवक ने युवती के गले पर चाकू रख दिया था, जिससे वहां पर चीख-पुकार मचने के साथ ही दहशत फैल गई थी।

    आरोपित ने युवती को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया था। लेकिन पास में ही गश्त कर रही पुलिस ने उसे दबोच लिया था। सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपित नशे का आदी है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह देश के कई हिस्सों में घूम चुका है, लेकिन कभी जेल नहीं गया।

    उसने जेल जाने के लिए यह सब किया। आरोपित अजीत कुमार निवासी ग्राम सुरजनपुर थाना मोहम्मदपुर थाला, जनपद बाराबंकी ने पुलिस को बताया कि उसने 80 रुपये का चाकू खरीदा और वह विंटर सेल कलेक्शन में पहुंच गया।

    पीड़ित युवती के चाचा राजीव की तहरीर पर आरोपित पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने उसे सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    यह भी पढ़ें- 'लड़की मेरे पास है, ढूंढने की कोशिश मत करना वरना'..., लापता किशोरी के पिता को आया धमकी भरा कॉल; थाने पहुंचा पीड़ित