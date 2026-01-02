जेल जाने की ख्वाहिश में किया अपराध, बिजनौर में युवती की गर्दन पर चाकू रखने वाले आरोपी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
बिजनौर में एक युवक ने बाजार से लौट रही युवती की गर्दन पर चाकू रखकर अपहरण का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी अजीत कुमार को तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में उसने ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। बाजार से सामान खरीदकर घर लौट रही युवती की गर्दन पर चाकू रखकर उसे अगवा करने का प्रयास करने के आरोपित पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया।
आरोपित ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने चर्चाओं में आने के लिए ऐसा किया। आरोपित ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में घूम चुका है और अब जेल जाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया।
नगर में लगी विंटर कलेक्शन सेल में बुधवार की शाम तीन युवतियां सामान खरीदारी कर घर जा रही थीं। रेलवे स्टेशन रोड पर अचानक एक युवक ने युवती के गले पर चाकू रख दिया था, जिससे वहां पर चीख-पुकार मचने के साथ ही दहशत फैल गई थी।
आरोपित ने युवती को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया था। लेकिन पास में ही गश्त कर रही पुलिस ने उसे दबोच लिया था। सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपित नशे का आदी है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह देश के कई हिस्सों में घूम चुका है, लेकिन कभी जेल नहीं गया।
उसने जेल जाने के लिए यह सब किया। आरोपित अजीत कुमार निवासी ग्राम सुरजनपुर थाना मोहम्मदपुर थाला, जनपद बाराबंकी ने पुलिस को बताया कि उसने 80 रुपये का चाकू खरीदा और वह विंटर सेल कलेक्शन में पहुंच गया।
पीड़ित युवती के चाचा राजीव की तहरीर पर आरोपित पर संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने उसे सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
