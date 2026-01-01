Language
    बिजनौर में 119 परीक्षा केंद्रों पर होंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम, 84 हजार से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:06 PM (IST)

    बिजनौर में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 119 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर फरवरी में 84,146 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 45,066 हाईस्कूल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित कर लिए गए हैं। 119 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी। परीक्षा से जुड़ी सारी व्यवस्था इन स्कूलों में पूरी पाई गई हैं।

    यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कई दिन से केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही थी। पिछले वर्ष 119 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा हुई थी। इस वर्ष भी परीक्षा के लिए 119 केंद्र ही निर्धारित किए गए थे। इन पर आपत्तियां मांगी गई थी। जिले में बनाए गए परीक्षों केंद्रों की दूरी आदि के आधार पर 82 आपत्तियां दर्ज की गई थी।

    इन सभी का निस्तारण करके शासन को सूचना भेज दी गई थी। इनमें पिछले वर्ष के कुछ केंद्रों के नाम काटकर नए नाम बढ़ाए गए हैं। शासन ने इस सूची पर मोहर लगा दी है और सभी को परीक्षा केंद्र नियुक्त कर दिया है।

    फरवरी में इन सभी केंद्रों पर यूपी बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में 84 हजार 146 विद्यार्थी यूपी बोर्ड परीक्षा देंगे। इनमें हाईस्कूल के 45 हजार 66 और इंटर के 39 हजार 82 विद्यार्थी हैं। डीआईओएस जयकरन यादव ने बताया कि परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराई जाएगी।

