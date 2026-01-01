बिजनौर में 119 परीक्षा केंद्रों पर होंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम, 84 हजार से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित कर लिए गए हैं। 119 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी। परीक्षा से जुड़ी सारी व्यवस्था इन स्कूलों में पूरी पाई गई हैं।

यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कई दिन से केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही थी। पिछले वर्ष 119 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा हुई थी। इस वर्ष भी परीक्षा के लिए 119 केंद्र ही निर्धारित किए गए थे। इन पर आपत्तियां मांगी गई थी। जिले में बनाए गए परीक्षों केंद्रों की दूरी आदि के आधार पर 82 आपत्तियां दर्ज की गई थी।