जागरण संवाददाता, बस्ती। कांशीराम शहरी आवास कालोनी, हर्रैया में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव आवास के कमरे में खून से लथपथ पाया गया। स्वजन के मुताबिक युवक की निर्मम हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी का दावा है कि अहम सुराग हाथ लगे हैं, जल्द की घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय निवासियों के अनुसार, दिवंगत 32वर्षीय रवि गुप्ता के रूप में हुई है। पता चला है कि अयोध्या में मजदूरी करने वाला श्रमिक अभी दो दिन पहले वहां से हर्रेया आया था। सुबह भयावह दृश्य देखते ही तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस के शुरुआती मुआयना के अनुसार, युवक के शरीर पर गहरे ज़ख्म पाए गए हैं, जो किसी तेज धारदार हथियार से वार किए जाने का संकेत देते हैं। आशंका है कि यह हत्या सोमवार रात को की गई है।

कमरा अस्त-व्यस्त पाया गया है, जिससे यह भी संदेह है कि हत्या से पहले मृतक और हमलावर के बीच कोई संघर्ष हुआ होगा। पुलिस ने हत्या के पीछे के संभावित कारणों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें पुरानी रंजिश, संपत्ति विवाद के एंगल शामिल है। कालोनी के आसपास लगे सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही, मृतक के जानने वालों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। इस घटना से कांशीराम आवास कालोनी के निवासियों में गहन दहशत का माहौल है। कालोनी निवासी रवि गुप्ता पुत्र कन्हैया लाल आयु 32 वर्ष अयोध्या में मजदूरी का काम करता था।