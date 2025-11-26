UP Crime: कांशीराम आवास में युवक की निर्मम हत्या, पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग; जल्द होगा अहम खुलासा
बस्ती के कांशीराम आवास कालोनी में रवि गुप्ता नामक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। रवि अयोध्या में मजदूरी करता था और दो दिन पहले ही हर्रैया आया था। पुलिस पुरानी रंजिश और संपत्ति विवाद जैसे संभावित कारणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने जल्द खुलासे का दावा किया है।
जागरण संवाददाता, बस्ती। कांशीराम शहरी आवास कालोनी, हर्रैया में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव आवास के कमरे में खून से लथपथ पाया गया। स्वजन के मुताबिक युवक की निर्मम हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी का दावा है कि अहम सुराग हाथ लगे हैं, जल्द की घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, दिवंगत 32वर्षीय रवि गुप्ता के रूप में हुई है। पता चला है कि अयोध्या में मजदूरी करने वाला श्रमिक अभी दो दिन पहले वहां से हर्रेया आया था। सुबह भयावह दृश्य देखते ही तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस के शुरुआती मुआयना के अनुसार, युवक के शरीर पर गहरे ज़ख्म पाए गए हैं, जो किसी तेज धारदार हथियार से वार किए जाने का संकेत देते हैं। आशंका है कि यह हत्या सोमवार रात को की गई है।
कमरा अस्त-व्यस्त पाया गया है, जिससे यह भी संदेह है कि हत्या से पहले मृतक और हमलावर के बीच कोई संघर्ष हुआ होगा। पुलिस ने हत्या के पीछे के संभावित कारणों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें पुरानी रंजिश, संपत्ति विवाद के एंगल शामिल है। कालोनी के आसपास लगे सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही, मृतक के जानने वालों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। इस घटना से कांशीराम आवास कालोनी के निवासियों में गहन दहशत का माहौल है। कालोनी निवासी रवि गुप्ता पुत्र कन्हैया लाल आयु 32 वर्ष अयोध्या में मजदूरी का काम करता था।
स्वजन के मुताबिक रवि सोमवार को घर आया था। कि बुधवार को सुबह दस बजे उनका बेटा अंशु गुप्ता जब कमरे में अपने पिता को बुलाने गया तो देखा दरवाजा पहले से खुला था। कमरे में नीचे खून से लथपथ पड़े हैं। उसने दादी मंजू देवी को बताई। दिवंगत की मां ने कमरे में देखा कि रवि मृत पड़ा है। उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। रवि के साथ यहां दो बच्चे दिव्यांग अंशु और शिवा हैं। जबकि उसकी पत्नी पिछले दो साल से लुधियाना में छोटे बच्चे को लेकर रहतीं हैं रवि को नशे की लत बताई जा रही है। हर्रैया पुलिस ने दिवंगत के छोटे भाई आलोक गुप्ता की तहरीर पर अज्ञात लोगों पर हत्या मुकदमा दर्ज कर कर लिया है।
दिवंगत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सही कारणों और समय की पुष्टि हो सके। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। हमने मृतक के स्वजन को सूचित कर दिया है। हिरासत में लिए गए तीन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। - अभिनन्दन, पुलिस अधीक्षक, बस्ती
