    फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती, फिर प्यार... गोंडा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

    By Ajay Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    गोंडा में एक युवती की दोस्ती फेसबुक के जरिए एक युवक से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने इस मामले को लेकर थाने में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। फेसबुक के माध्यम से हुई दोस्ती एक युवती के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दिल्ली के एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। नौकरी व शादी का झांसा देकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर रिश्ता तोड़ लिया। अब युवती खुद को ठगा महसूस कर रही है। पुलिस ने आरोपित पर मुकदमा किया है।

    युवती ने दी गई तहरीर में कहा कि करीब चार वर्ष पहले इंटरनेट मीडिया के माध्यम से वह दिल्ली का रहने वाला विशान नाम के युवक के संपर्क में आई। युवक ने शादी करने व नौकरी दिलाने का की बात कहकर उसे दिल्ली अपने पास बुला लिया। उसने झांसे में लेकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया।

    युवती के शादी की बात पर टालमटोल करता रहा। उसने जब युवक पर विवाह के लिए दबाव बनाया तो उसने धमकी दी और रिश्ता तोड़ लिया। दिल्ली से बाहर भाग जाने को कहा। कोतवाल कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा किया गया है।