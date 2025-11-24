फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती, फिर प्यार... गोंडा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, गोंडा। फेसबुक के माध्यम से हुई दोस्ती एक युवती के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दिल्ली के एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। नौकरी व शादी का झांसा देकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर रिश्ता तोड़ लिया। अब युवती खुद को ठगा महसूस कर रही है। पुलिस ने आरोपित पर मुकदमा किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवती ने दी गई तहरीर में कहा कि करीब चार वर्ष पहले इंटरनेट मीडिया के माध्यम से वह दिल्ली का रहने वाला विशान नाम के युवक के संपर्क में आई। युवक ने शादी करने व नौकरी दिलाने का की बात कहकर उसे दिल्ली अपने पास बुला लिया। उसने झांसे में लेकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया।