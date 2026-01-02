बस्ती UP 112 PRV ने जोन में हासिल किया प्रथम स्थान, 4.16 मिनट के शानदार रेस्पांस टाइम के साथ बनी नंबर-1
जागरण संवाददाता, बस्ती। आपातकालीन सेवाओं में त्वरित सहायता पहुचाने के संकल्प को दोहराते हुए यूपी 112 की पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) बस्ती ने पूरे जोन में प्रथम और प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ताजा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस जिले की पीआरवी ने मात्र 4.16 मिनट का औसत रेस्पांस टाइम दर्ज किया है, जो पूरे जोन में सबसे कम और सबसे प्रभावशाली है।
यूपी 112 मुख्यालय द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में जिले की पीआरवी को उनकी कार्यकुशलता, लोकेशन पर पहुेचने की गति और इवेंट निस्तारण के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। 4.16 मिनट का रेस्पांस टाइम यह दर्शाता है कि सूचना मिलने के मात्र सवा चार मिनट के भीतर पुलिस की मदद पीड़ित तक पहुंच रही है।
ऐसे मुमकिन हुआ यह लक्ष्य
यूपी 112 के प्रभारी निरीक्षक राणा देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस सफलता के पीछे रणनीतिक प्रबंधन और जवानों की मुस्तैदी है। हाटस्पाट की पहचान कर उन इलाकों से जहां ज्यादा काल आती हैं, वहां पीआरवी की तैनाती को और सटीक बनाया गया। रूट मैपिंग करके कम ट्रैफिक वाले रास्तों और शार्टकट का उपयोग कर घटनास्थल पर पहुंचने का अभ्यास निरंतर चल रहा है।
तकनीकी दक्षता के लिए एमडीटीके माध्यम से सूचना मिलते ही बिना समय गंवाए मूव करना। प्रमुख कारक है। यह उपलब्धि हमारे जवानों के कठिन परिश्रम और सेवा भाव का परिणाम है। 4.16 मिनट का समय न केवल एक आंकड़ा है, बल्कि यह संकट में फंसे नागरिक के लिए एक बड़ी राहत है। हमारा प्रयास इसे और भी बेहतर बनाने का रहेगा।
