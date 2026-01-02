असलहा लहराकर होटल कर्मी को धमकाने वाले चार बदमाश गिरफ्तार, नए साल के जश्न के दौरान की थी स्टाफ से अभद्रता

जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर के एक होटल में मामूली बात पर असलहा लहराकर होटल कर्मी को जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से एक अवैध राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।

घटना 31 दिसंबर की आधीरात को होटल क्लार्क-इन मालवीय रोड में नए साल पर कार्यक्रम चल रहा था। बंदूकधारी चारों लोग गार्ड को धमका कर मना करने के बाद भी होटल में घुस आए थे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने राइफल निकाली और स्टाफ की कनपटी पर तान दी।

आरोपी ने बीच-बचाव करने आए मैनेजर सैमुल्ल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी रायगंज बिसवा जिला सीतापुर को भी देख लेने की धमकी दी। इसके बाद होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी, शहर कोतवाल दिनेश चौधरी भारी पुलिस फोर्स के साथ होटल क्लार्क इन पहुंचे।