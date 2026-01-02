Language
    असलहा लहराकर होटल कर्मी को धमकाने वाले चार बदमाश गिरफ्तार, नए साल के जश्न के दौरान की थी स्टाफ से अभद्रता

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:03 PM (IST)

    बस्ती के एक होटल में नए साल के जश्न के दौरान असलहा लहराकर स्टाफ को धमकाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक अवैध राइफल ...और पढ़ें

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। शहर के एक होटल में मामूली बात पर असलहा लहराकर होटल कर्मी को जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से एक अवैध राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।

    घटना 31 दिसंबर की आधीरात को होटल क्लार्क-इन मालवीय रोड में नए साल पर कार्यक्रम चल रहा था। बंदूकधारी चारों लोग गार्ड को धमका कर मना करने के बाद भी होटल में घुस आए थे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने राइफल निकाली और स्टाफ की कनपटी पर तान दी।

    आरोपी ने बीच-बचाव करने आए मैनेजर सैमुल्ल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी रायगंज बिसवा जिला सीतापुर को भी देख लेने की धमकी दी। इसके बाद होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी, शहर कोतवाल दिनेश चौधरी भारी पुलिस फोर्स के साथ होटल क्लार्क इन पहुंचे।

    घेराबंदी कर चारों को दबोच लिया उनके कब्जे से एक अवैध राइफल भी बरामद किया है। सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरेआम असलहा लहराकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। चारों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    इनकी पुलिस ने की है गिरफ्तारी
    कोतवाली पुलिस ने सचिन दूबे पुत्र अशोक कुमार दूबे निवासी पकड़ी मिश्राईन, हिमांशु पुत्र अमर कुमार निवासी दयालपुर, अमन विश्वकर्मा पुत्र श्याम सुंदर निवासी खड़ौआ बाजार, थाना नगर व अरुण कुमार यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी ग्राम पुरेदाहपेल, थाना कुमारगंज, अयोध्या काे पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके ऊपर केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की है। गिरफ्तारी व बरामद करने वाली टीम में कोतवाल दिनेश चन्द्र चौधरी, चौकी प्रभारी सिविल लाइन अजय सिंह, एसआई जितेन्द्र सिंह, आरक्षी धनंजय यादव, अनुनय सोमवंशी, संजीव शाह शामिल रहे।