बस्ती में साल भर गूंजती रही गोलियां, खाकी के आगे पस्त हुए 56 इनामी अपराधी

स्कन्द कुमार शुक्ला, बस्ती। कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुहिम को बीते वर्ष 2025 में बड़ी सफलता मिली है। पिछले एक साल के भीतर पुलिस ने 30 मुठभेड़ों (एनकाउंटर) के दौरान 56 खूंखार इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन गिरफ्तारियों से न केवल संगठित अपराध पर लगाम लगी है, बल्कि कई अनसुलझे मामलों की गुत्थी भी सुलझ गई है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, ये सभी गिरफ्तारियां सुनियोजित घेराबंदी और अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में हुई हैं।

गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर हत्या, लूट, गो-तस्करी और रंगदारी जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे। इन बदमाशों पर 15 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक के इनाम घोषित थे। इसी में बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड सेठा, कप्तानगंज के मुख्य चार हत्याराेपितों विलाधर, बलवीर उर्फ मुन्नर, कौशलचन्द्र व उसकी पत्नी रंजना पर 50 हजार का इनाम रखा गया था।