बस्ती जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं हुई बेहतर, नए वर्ष में चिकित्सा शिक्षा को मिलेगी उड़ान

संदीप यादव, बस्ती। बीते वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ उपलब्धियां मिली। मेडिकल कालेज में जहां क्रिटकल केयर यूनिट का निर्माण पूरा हुआ, वहीं बीएससी नर्सिंग का हास्टल भी बनकर तैयार हो गया है। वर्ष 2025 में पीजी की कुछ सीटें मेडिकल कालेज को मिली। वर्ष 2026 में भी बड़ी सौगात मिलेगी। चेस्ट व मेडिसिन विभाग में भी सीट मिलने की उम्मीद है।

सीएचसी व पीएचसी भी नए साल में सोलर ऊर्जा से रोशन होगे। 10 सीएचसी व पीएचसी का जीर्णोद्धार भी होगा। एक करोड़ 20 लाख का प्रस्ताव बनकर शासन को भेजा गया है। जिला अस्पताल में सीसी रोड व नाली निर्माण के साथ ही डीएनबी कोर्स भी अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। नये भवन निर्माण की दिशा में भी पहल होगी।

इस वर्ष माड्यूलर पैथालोजी बनकर तैयार हुआ है। महिला अस्पताल के लिए भी वर्ष 2026 उम्मीदों भरा रहेगा। गाइनी विभाग में डीएनबी कोर्स शुरू होगा। नया भवन बनने की भी कवायद होगी। वर्ष 2025 में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को हाईटेक भवन वाला कार्यालय भी मिला गया है। वहीं ड्रग वेयर हाउस भी बनकर तैयार है। वाक इंटरव्यू के जरिए चिकित्सक भी जिला, महिला, मेडिकल कालेज, सीएचसी व पीएचसी पर तैनात किए गए हैं। वहीं नए साल में नगर पंचायतों में 13 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएगा।

मेडिकल कालेज बस्ती मेडिकल कालेज बस्ती का इस वर्ष का भौतिक संरचना मजबूत हुआ है। टीबी चेस्ट विभाग में ब्रान्कोस्कोप मशीन से जांच शुरू हुई। इसमें कैंसर की जांच, क्रिटकल टीबी की जांच हो रही है। इसके लिए रोगियों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा। मेडिसिन विभाग में पांच बेंड का आइसीयू वेंटिलेटर व बाल रोग विभाग में बच्चों का हार्ट ईको जांच शुरू हुई है। 50 बेड़ का क्रिटिकल केयर यूनिट भवन तैयार है।

नर्सिंग कालेज एवं 150 बच्चों के लिए हास्टल तैयार है, जो फरवरी में हैंडओवर होगा। पीजी की दस सीटें मेडिकल कालेज को मिली। बायोकेमेस्ट्री की तीन, एनाटॉमी तीन, फार्मोकोलाजी की चार सीटें मिली। वर्ष 2026 में भी बड़ी सौगात मिलेगी। लेफ्रोस्कोप मशीन मेडिकल कालेज बस्ती को मिल जाएगी। इससे सर्जिकल विभाग में रोगियों के इलाज में सहूलियत

महिला अस्पताल में कैंसर की पहचान के लिए होगी संपूर्णा क्लीनिक महिला अस्पताल मे वर्ष 2025 में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। रोगियों की जांंच रिपोर्ट वाट्स एप पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे रोगियों को सहूलियत मिली है। रात्रि कालीन एलसीएस व्यवस्था शुरू की गई है। इस व्यवस्था के शुरु होने से प्रसूताओं को रात के समय त्वरित सेवाएं प्रदान होगी। वहीं वर्ष 2026 में कैंसर की पहचान के लिए संपूर्णा क्लीनिक की स्थापना भी की जाएगी।

इससे महिलाओं में कैंसर के लक्षण, जांच व परामर्श की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में आपदा प्रबंधन योजना लागू हो जाएगी।आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी होगा। इससे रोगियों व अन्य कर्मियों को भी अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने में सुविधाजनक होगी। जांच सुविधा का भी विस्तार होगा। नये भवन भी बनेंगे। वहीं डीएनबी कोर्स भी शुरू होगी। इससे यहां गायनी विभाग में पढ़ाई के साथ ही इंटर्न प्रशिक्षण भी करेंगे। जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और भी बेहतर होगी।

जिला अस्पताल में शुरू होगा डीएनबी कोर्स जिला अस्पताल में वर्ष 2025 में बहुत कुछ मिला। वहीं वर्ष 2026 में भी बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। इस वर्ष अस्पताल में जहां माड्यूलर पैथालाजी बनाया गया। यहां हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं। जिसके चलते रोगियों को जांच के बाद रिपोर्ट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। मोबाइल पर भी रिपोर्ट उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है।

पैथालाजी को सोलर ऊर्जा से संचालित करने के लिए पैनल लगाया गया है। वर्ष 2026 में यहां डीएनबी कोर्स शुरू होगा। सर्जरी विभाग मे पढ़ाई के करने वाले छात्र यहां प्रशिक्षण भी करेंगे। जिससे चिकित्सकों कमी नहीं खलेगी। नए वर्ष में अस्पताल परिसर मे सीसी रोड के साथ ही नाली निर्माण होगा। जिससे जल निकासी समस्या दूर होगी। वहीं नए बिल्डिंग निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त होगा।